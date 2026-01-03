Los principales dirigentes del chavismo se reunieron este sábado, 3 de enero, en el Consejo de Defensa de la Nación para dar su apoyo a Nicolás Maduro, quien fue extraído y arrestado junto a su esposa, Cilia Flores, por Estados Unidos luego que las fuerzas especiales de ese país bombardearan algunas zonas estratégicas de Caracas en la madrugada.

“Hay un solo presidente en este país y ese es Nicolás Maduro”, aseguró la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a la cabeza del Consejo, en una alocución que fue difundida en horas de la tarde del sábado.

Rodríguez, quien estaba en el mismo salón junto a Vladimir Padrino López, ministro de Defensa; Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia; Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, entregó durante el acto el decreto de “conmoción exterior” al máximo tribunal para su aprobación y publicación inmediata.

“Todo dentro de la Constitución, como lo aprendimos del Comandante Hugo Chávez”, destacó Delcy Rodríguez.

Aunque no se conoce el contenido del decreto creado y firmado por Maduro el pasado 30 de septiembre, en medio de las tensiones con Washington y el bombardeo de supuestas “narcolanchas” en el Caribe por parte de Estados Unidos, la “conmoción exterior” es uno de los cuatro estados de Excepción que contempla la Constitución venezolana y puede activarse cuando esté en peligro la seguridad de la nación, sus ciudadanos e instituciones.

Se prevé que el decreto amplíe los poderes políticos, económicos y sociales del primer mandatario sobre el país y endurezca la represión que ya se había recrudecido en julio de 2024, tras las elecciones presidenciales que dieron un cuestionado triunfo a Maduro.

“Estamos listos para defender a Venezuela y a nuestros recursos naturales. En unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino porque a nosotros nos asiste la razón histórica y moral”, subrayó Rodríguez.

“Salgamos unidos como un solo pueblo a defender a nuestra amada Venezuela que heredamos de Bolívar, Miranda, Urdaneta, del Mariscal de Ayacucho, de los mártires de esta tierra sagrada que no se rinde y que no va a ser colonia de nadie”, aseguró la vicepresidenta.

Para Delcy Rodríguez, los ataques en Caracas son “una barbarie” que “configura delitos de lesa humanidad”. Advirtió que lo ocurrido en la capital venezolana pudiera ocurrir en cualquier otro país.