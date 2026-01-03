Gobierno decreta “estado de Conmoción Exterior” y confirma ataque militar de EEUU

El gobierno de Nicolás Maduro declaró este sábado, 3 de enero, “estado de Conmoción Exterior” tras confirmar un ataque militar por parte de Estados Unidos a Venezuela en varios estados del país.

En un comunicado del canciller Yván Gil, difundido a través de Telegram, el funcionario señaló: “La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América”.

Según el comunicado oficial, el ataque impactó tanto localidades civiles como militares en la capital, Caracas, y en los estados Miranda, Aragua y La Guaira, lo cual “constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”.

El gobierno sostiene que el objetivo de esta incursión sería el apoderamiento de los recursos estratégicos, principalmente el petróleo y los minerales, para forzar un “cambio de régimen” en alianza con sectores internos calificados como “oligarquía fascista”. Gil vinculó históricamente este suceso con el bloqueo naval de 1902, recordando la proclama de Cipriano Castro sobre la “planta insolente del extranjero”.

“En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia. Convocamos a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial”, añadió.

Asimismo, indicó: “El presidente Nicolás Maduro ha firmado y ordenando la implementación del decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”.

Aproximadamente a las 1:55 a.m., se registraron fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves en diversos puntos estratégicos. En Caracas, las detonaciones se concentraron en las inmediaciones de la base aérea de La Carlota y el complejo militar Fuerte Tiuna. También se reportaron daños a la estructura del Puerto de La Guaira por las detonaciones.

Antes que Gil emitiera el comunicado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas “unirse” ante este acontecimiento. Asimismo, publicó en X otro comunicado en el que informó que, de manera preventiva, el vecino país “ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”.

El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región.



Colombia… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país