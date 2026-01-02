Aseguran que la migración irregular a través del Darién se redujo un 99% durante 2025

El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Alexis Abrego, presentó el pasado 31 de diciembre de 2025 un balance en el cual reveló que el flujo de la migración irregular a través de la selva del Darién experimentó una caída drástica. Según los datos oficiales, los tránsitos pasaron de 302.203 personas en 2024 a apenas 3.091 en 2025, lo que representa una reducción del 99%.

Abrego calificó este resultado como un “logro histórico” derivado de una gestión coordinada y el uso de inteligencia estratégica para enfrentar al crimen organizado en la frontera. Durante su intervención, el ministro destacó que la Fuerza Pública ejecutó más de 1.281 operaciones y concretó la detención de 1.795 extranjeros.

Asimismo, indicó que se implementaron medidas de control físico y económico, como el cierre de senderos con alambres de púas y la imposición de multas de entre US1.000 y US5.000 para quienes ingresen de forma irregular al territorio panameño. “El país demuestra que con disciplina operativa es posible proteger nuestras fronteras”, afirmó el titular de seguridad.

El factor Trump y la política de “CBP Home”

La reducción de la migración irregular a través del Darién no responde únicamente a los controles locales, sino que está profundamente vinculada a las políticas migratorias implementadas por Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025. Expertos consultados por la agencia Bloomberg concluyen que el número de viajeros disminuyó debido a la suspensión de la aplicación CBP One, la cual permitía solicitar asilo político a quienes llegaban a la frontera de México desde el Darién.

En su análisis, Bloomberg reporta que la administración de Trump transformó el sistema bajo las siguientes premisas:

Renombramiento y “autodeportación”: La aplicación fue rebautizada como CBP Home, incorporando una opción para que los migrantes indocumentados en Estados Unidos se “autodeporten” a cambio de un incentivo económico que se elevó de los US1.000alosUS3.000.

Presión y redadas: Se intensificaron las redadas migratorias en suelo estadounidense y las deportaciones masivas, calificando a ciertos sectores de la población migrante como “delincuentes”.

Financiamiento de repatriaciones desde Panamá: El gobierno de los Estados Unidos se comprometió a seguir financiando los vuelos de repatriación desde Panamá hacia los países de origen de los migrantes. En junio de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, destinó US$7 millones adicionales para este convenio.

Según el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, este programa de deportación desde Panamá resulta estratégico, ya que expulsar a un extranjero ilegal desde territorio panameño cuesta aproximadamente la mitad de lo que costaría realizar el proceso de expulsión directamente desde los Estados Unidos. Esta combinación de desincentivos económicos, barreras tecnológicas y el fortalecimiento de la vigilancia en el istmo ha configurado el nuevo y restrictivo panorama migratorio de la región.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.