ARI Móvil | Inspiring Girls Venezuela enseña a soñar a niñas en situaciones de pobreza

Aunque es imposible impedir que las personas sueñen con un mejor futuro, la pobreza incide en la posibilidad de maximizar las oportunidades que los conduzcan al cumplimiento de los sueños.

En Venezuela, 20 millones de personas viven en pobreza multidimensional: sin acceso a bienes, servicios y derechos esenciales, según el Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch. De esa cifra inicial, al menos 14 millones enfrentan necesidades críticas.

En medio de este contexto, hablar de motivación, aspiración o progreso se convierte en un acto de resistencia que contrasta con la búsqueda constante del gas doméstico, el agua, la electricidad y el valor estable de la moneda.

Inspiring Girls Venezuela es una organización que forma parte de una red global que busca, desde 2020, mostrar a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad que más allá del umbral de sus necesidades hay un mundo con el que pueden soñar, aspirar y construir.

Foto | Adriana Materano | Maily Chang, directora de la organización Inspiring Girls Venezuela en el ARI Móvil

Mayli Chang, líder social y una de Las 100 Protagonistas del 2025, es la directora de esta iniciativa en el país. Ella contó al ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga de El Pitazo, Runrun.es y TalCual, cómo ha cambiado la vida de cientos de niñas.

“El propósito es conectar a niñas con mujeres referentes que ayudarán, a través de sus historias, a mostrarle a las niñas las posibilidades que tienen en el futuro, las distintas profesiones que pueden ejercer para sí mismas”, explicó.

Inspirar con el ejemplo

Desde San Blas hasta la Península de Paria en el estado Sucre, Inspiring Girls Venezuela ha desarrollado estrategias y programas que conectan a mujeres referentes con niñas y adolescentes.

Chang explicó que en Paria, a diferencia de San Blas, la Candelaria, Catuche y La Pastora, las niñas y adolescentes no tienen mucho contacto con la tecnología.

“Las niñas del estado Sucre y especialmente de la Península de Paria son unas niñas que no están conectadas a la tecnología, que incluso tienen muy pocas referentes femeninas venezolanas”, precisó.

Como respuesta a esta dificultad Chang y su organización han logrado inspirar a niñas con mujeres sobresalientes de sus propias comunidades. “Nos dimos cuenta que la mejor manera de inspirar a las niñas en la península de Paria era conectarlas con mujeres referentes de su zona”.

Hay fallas en reconocer las virtudes

Chang aseguró que una de las problemáticas más frecuentes que ha encontrado, específicamente en niñas de comunidades vulnerables, es la falta de reconocimiento de sus virtudes.

“Nos ha pasado que cuando les pedimos a las niñas que identifiquen en qué son buenas, no lo saben reconocer”, reiteró.

La labor de inspiración a través de mujeres referentes al final busca motivar la búsqueda interna del reconocimiento propio de las niñas.

Inspiring Girls Venezuela es una de las pocas organizaciones en el país que trabaja la motivación, inspiración y la proyección profesional de niñas y adolescentes.

Para afianzar este propósito, la organización proyecta consolidar alianzas con medios de comunicación, empresas y universidades que permitan visibilizar la labor de la organización y permita generar un mayor impacto en niñas y adolescentes venezolanas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.