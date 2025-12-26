Santa de la Cota Mil visitó el ARI Móvil en la víspera de Navidad

Santa Claus de la Cota Mil, junto a Festival Caramelo y el Grinch visitaron en víspera de la navidad al ARI Móvil de la Alianza Rebelde Investiga de El Pitazo, Runrun.es y TalCual para compartir los detalles de la tradición que mantienen desde hace más de 30 años.

Desde inicios del mes de noviembre niños, adultos y personas de la tercera edad esperan la acostumbrada aparición del Santa Claus todos los 1° de diciembre en la Avenida Boyacá, también conocida como La Cota Mil.

Este símbolo navideño, que reparte caramelos, fotografías y alegrías, nació de la mano de Ramón Canela Pascual, un inmigrante español quien en 2017 migró a España junto a su familia como consecuencia de la crisis económica, según informó el medio digital ElDiario.

Gilberto Sánchez es el nombre de quién continuó con la tradición del Santa de la Cota Mil. Sánchez junto a su hija, Festival Caramelo y su hijo, El Grinch comentaron al Camión de Información que ver la alegría que generan en las personas los inspira a continuar cada año repartiendo sonrisas.

Foto | Yaya Andueza | Gilberto Sánchez, Santa de la Cota Mil en el ARI Móvil

“Mi inspiración es que ya esto es un ícono de Caracas, pertenece a Caracas, pertenece a todos los transeúntes de la Boyacá. Eso es emocionante, escuchar las cornetas, escuchar Feliz Navidad, mi santa querido”, expresó.

Sánchez, quien durante todo el año se desempeña en el área de sistemas de seguridad bancaria, se prepara con más de seis meses de antelación para cada año llevar alegrías a todos los caraqueños.

“Nos preparamos siempre con muchos meses de antelación, hay que revisar los trajes, revisar las listas para saber si los niños se han portado bien, regular, o hay que dejarle un detallito”, contó.

El Santa de La Cota Mil agradeció al ARI Móvil y a todos los medios de comunicación por difundir su labor durante todo el mes de diciembre.