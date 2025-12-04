Periodista en Zulia fue detenido durante horas por reportar hueco en avenida

En horas de la mañana del miércoles 3 de diciembre, el periodista José Serna, quien trabaja en el medio Noti 365, fue detenido en Cabimas, estado Zulia, solo por reportar un hueco en una avenida.

A través de su cuenta de X, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que funcionarios de PoliCabimas se llevaron a Serna de su lugar de trabajo hacia un comando ubicado en el sector Los Hornitos. “Extraoficialmente se conoció que lo detienen por la publicación de un video de un hueco en la Av. Intercomunal”, informó la organización en su primer reporte del caso.

Varias horas después, ya en la noche del miércoles, el SNTP informó que el periodista fue liberado. Sin embargo, denunciaron que durante su detención “fue obligado a declarar en relación a videos y publicaciones que ha hecho a través de Noti 365, plataforma informativa para la que trabaja”.

#AlertaSNTP | La mañana de este miércoles #03Dic fue detenido en #Cabimas, estado #Zulia, el periodista José Serna, de Noti 365.

Cerca de las 8:30 am, efectivos de PoliCabimas se lo llevaron de su lugar de trabajo y lo mantienen en el comando ubicado en el sector Los Hornitos.… pic.twitter.com/tJtB4lEjRz — SNTP (@sntpvenezuela) December 3, 2025

La arremetida contra la prensa sigue creciendo en Venezuela. Así lo demuestran las cifras del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), organización que denunció que la libertad de expresión atraviesa una “fase terminal” tras la detención de 21 comunicadores por razones políticas y al registrarse 111 agresiones contra este derecho en 2025.

En su reporte, el CNP denunció la “estrategia de silencio forzado” que aplica el gobierno de Nicolás Maduro con castigos como la cárcel imputando cargos de terrorismo y traición a la patria, el cierre de medios de comunicación y autocensura y la nula libertad para informar.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.