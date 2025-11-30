Vuelo turístico ruso a Venezuela cancelado por “amenaza a la seguridad”

El operador ruso Pegas Touristik, una de las mayores empresas del sector en ese país, canceló el vuelo que debía trasladar turistas a la Isla de Margarita este lunes 1 de diciembre, desviando los viajeros a Varadero, Cuba, o proporcionándoles la opción de reembolso.

Esta decisión se produce tras la advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien pidió a las aerolíneas considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.

El sábado 29 de noviembre, Trump emitió un mensaje en su red social Truth dirigido a “aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas“, solicitándoles considerar el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores como “cerrado en su totalidad”.

La Asociación de Operadores Turísticos de Rusia (ATOR) informó que la cancelación del vuelo se debe a la “potencial amenaza a la seguridad de vuelos civiles” en la zona debido al conflicto con Estados Unidos.

La directora de Pegas Touristik, Ana Podgórnaya, aseguró que los vuelos se restablecerán cuando la situación se normalice y que destinarán un vuelo especial para el retorno de los turistas rusos que ya se encuentran en Margarita.

La empresa rusa ofreció a los turistas afectados hospedarse en hoteles del mismo nivel o de clase superior en Varadero (Cuba), o depositar el importe para futuras reservas si no desean viajar a la isla caribeña.

Gobierno de Venezuela rechaza exhorto de Trump a aerolíneas

La administración de Nicolás Maduro expresó su repudio a las declaraciones de Donald Trump. El Ejecutivo venezolano denunció que la advertencia de Trump busca aplicar de “manera unilateral” la jurisdicción de Estados Unidos en Venezuela y calificó de “insólito” que el mandatario estadounidense intente “dar órdenes y amenazar” la integridad territorial, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena de Venezuela.

Según el comunicado, la acción de Trump también habría suspendido los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.