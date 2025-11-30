Petro a Trump: “Un presidente extranjero no puede cerrar un espacio aéreo nacional”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, respondió a la reciente “orden” de su homólogo estadounidense Donald Trump de cerrar el espacio aéreo venezolano.

El pasado 29 de noviembre, en su red social Truth, Trump escribió el siguiente mensaje: “Por favor, consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores está completamente cerrado”.

Petro no tardó en refutar esta sentencia del mandatario de EEUU y ponerse del lado de la administración madurista. En un mensaje publicado en la red social X, escribió: ” “Quiero saber, ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”.

En tono sarcástico, continuó expresando que si esa norma existe le disculparan su “atrevimiento” pero si no “la OACI esta fallando en este momento”, Además, recalcó: “Le digo al mundo que un espacio aéreo nacional no lo puede cerrar un presidente extranjero o se acabó el concepto de soberanía nacional y el concepto de derecho internacional”. Hablo como presidente de la Celac y de la República de Colombia”.

En otro trino, Petro recalcó su postura y dijo que la orden de Trump “solo es legítima para las empresas estadounidenses” y que todas las demás empresas del mundo “deben decidir de acuerdo a las normas de la OACI, cuyo secretario general es colombiano”. Insistió en que las empresas de origen colombiano, “todas deben cumplir con las rutas autorizadas”.

La solicitud de aviadores colombianos

La tarde del 29 de noviembre, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (ACDAC) emitió un comunicado en el que expresó gran preocupación porque la aerolínea panameña Copa Airlines continúa manteniendo operaciones hacia Venezuela, pese a las advertencias de Trump sobre el espacio aéreo del país.

La asociación hizo un llamado “respetuoso” a la aerolínea que suspenda temporalmente sus vuelos desde y hacia Venezuela y aseguró que otras compañías aéreas que operan en Colombia ya han decidido suspender sus vuelos debido al “evidente escalamiento de las tensiones” y en atención a las recomendaciones de distintas autoridades aeronáuticas internacionales.

No obstante, la aerolínea de bajo costo Wingo aseguró a la agencia EFE que su operación entre Colombia y Venezuela no ha sido modificada, ya que no ha recibido “notificación oficial, por canales formales”. La compañía señaló que sigue “monitoreando constantemente la seguridad de ese espacio aéreo”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.



