Gobierno de Maduro rechaza “amenazas” de Trump al espacio aéreo venezolano

El gobierno de Nicolás Maduro emitió un comunicado este 29 de noviembre de 2025 para denunciar y condenar lo que califica como una “amenaza colonialista” por parte de Estados Unidos, luego de la difusión de un mensaje público del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que declaraba que se debía considerar “totalmente cerrado” el espacio aéreo venezolano.

En un comunicado, el Ejecutivo denunció que Trump pretende aplicar “extraterritorialmente la ilegítima jurisdicción de EEUU en Venezuela” y “dar órdenes o amenazar la soberanía del espacio aéreo nacional, la seguridad aeronáutica y la soberanía plena del Estado venezolano”.

La acción es descrita como una “agresión extravagante, ilegal e injustificada” y un “acto hostil, unilateral y arbitrario”, incompatible con los principios más elementales del Derecho Internacional.

El comunicado afirma que la acción estadounidense representa una “amenaza explícita de uso de la fuerza”, prohibida por el artículo 2, numeral 4, de la Carta de las Naciones Unidas, y que también viola el artículo 1 de dicha Carta, que consagra el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

La administración madurista exige “respeto irrestricto” a su espacio aéreo, señalando que el Convenio de Chicago de 1944, reafirmado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), reconoce la soberanía exclusiva y absoluta de cada Estado sobre la zona aérea que abarca su territorio. Advierten asimismo que no aceptará “órdenes, amenazas ni injerencias” de ningún poder extranjero.

Suspensión de vuelos de repatriación

El comunicado también revela que, a través de esta acción, el gobierno de Estados Unidos ha suspendido los vuelos migrantes venezolanos que se realizaban de manera regular y semanal para la repatriación de venezolanos a través del Plan Vuelta a la Patria. Se indica que hasta la fecha se han realizado 75 vuelos en los que han sido repatriados 13 956 migrantes.

El gobierno venezolano finaliza haciendo un llamado a la comunidad internacional, la ONU y organismos multilaterales a “rechazar con firmeza este acto de agresión inmoral”, ratificando que seguirá ejerciendo su soberanía plena.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.