Trump: Espacio aéreo venezolano debe considerarse “totalmente cerrado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió la mañana de este 29 de noviembre en su red social Truth que el espacio aéreo “sobre y alrededor” de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”. Esta advertencia, es vista como una escalada significativa en las tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Nicolás Maduro.

En su mensaje, Trump se dirigió a “todas las aerolíneas, pilotos, traficantes de drogas y traficantes de personas”, pidiéndoles que consideraran la directiva como vigente. La declaración no ofreció detalles adicionales sobre cómo se aplicaría esta “cierre”, ni hubo una respuesta inmediata oficial por parte del gobierno venezolano, que mantiene la autoridad sobre su propio espacio aéreo.

Esta medida se suma a una semana de retórica intensificada por parte de Washington. Apenas un par de días antes Trump había sugerido que las operaciones terrestres contra el narcotráfico en Venezuela comenzarían “muy pronto”, tras afirmar que la campaña marítima ya había logrado detener aproximadamente el 85% del tráfico de drogas por mar.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de EE. UU. ya había emitido previamente una alerta de seguridad advirtiendo sobre “actividad militar intensificada” en la región, lo que provocó que varias aerolíneas comerciales comenzaran a desviar sus rutas lejos del espacio aéreo venezolano.

La supuesta llamada Trump-Maduro

De acuerdo con un reporte publicado el 28 de noviembre por el The New York Times, hubo una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos y el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

La información provino de fuentes anónimas citadas por The New York Times y posteriormente confirmadas por otros medios estadounidenses con sus propias fuentes, como la agencia Reuters.

Hasta el momento, ni Donald Trump ni Nicolás Maduro han confirmado oficialmente la llamada, aunque Trump había declarado públicamente días antes que hablaría con Maduro “muy pronto”.

Según los informes, la conversación se centró principalmente en la posibilidad de un encuentro cara a cara entre ambos líderes en territorio estadounidense. Sin embargo, las fuentes estadounidenses aclaran que, por ahora, no hay planes concretos ni fecha establecida para dicha reunión

New York Times asegura que el secretario de Estado, Marco Rubio, participó en la llamada y que la comunicación ocurrió días antes de que EEUU designara al “Cártel de los Soles” como una organización terrorista extranjera, en un momento de alta presión militar y diplomática por parte de Washington.

