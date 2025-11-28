Trump dijo que pronto empezará con las acciones por tierra en Venezuela 

Luego de catalogar las acciones ofensivas emprendidas por mar como un éxito, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó que “pronto” empezará a detener narcotraficantes de Venezuela por tierra.

“Probablemente, han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. Además, por tierra es más fácil, por eso vamos a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país”, declaró el mandatario.

Como es usual, el republicano no específico cómo va a aplicar este nuevo plan terrestre, luego de la estrategia emprendida por el Comando Sur en el mar Caribe y el océano Pacifico desde principios de septiembre que ha significado el hundimiento de alrededor de 20 “narcolanchas” y la muerte de más de 80 presuntos traficantes de drogas.

“En semanas recientes, ustedes han estado trabajando para detener a los narcotraficantes de Venezuela, de los que hay muchos. Por supuesto, ya no hay muchos viniendo por mar”, comentó el mandatario en el marco de una reunión con la Fuerza Armada estadounidense.

El presidente norteamericano justificó las muertes, las cuales han sido calificadas por organizaciones defensoras de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales.

“Vamos a encargarnos de la situación. Ya estamos haciendo un montón. Casi la hemos detenido. Ya hemos detenido el 85% del flujo por mar”, indicó.

El pasado 16 de noviembre, Estados Unidos desplegó cerca de las costas venezolanas el portaaviones Gerald R. Ford y apenas este lunes 24 de noviembre declaró como organización terrorista extranjera al Cartel de los Soles, a la que vincula con Nicolás Maduro y sus acólitos.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.