TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

El Mañanero del 20 de noviembre: Trump le dijo que no a un Maduro que se quiere quedar, según NYT

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 20 de noviembreese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump habría rechazado una propuesta de Maduro de renunciar luego de un periodo de dos a tres años, de acuerdo a una información publicada por The New York Times.

Según la publicación, Trump dio el visto bueno para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) prepare un  posible “campo de batalla para acciones futuras” en Venezuela.

Lea la nota completa AQUÍ

Recién salido del hornootras noticias del día

Denuncian desaparición de 16 militares con pena cumplida en Ramo Verde

El narcotráfico protagoniza disputa entre EEUU y Maduro: ¿qué dicen las cifras de incautación de drogas?

Laboratorio de Paz presenta hoja de ruta para reconstruir institucionalidad democrática de Venezuela

La migración: del trauma a la resiliencia

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

El partido Voluntad Popular y defensores de derechos humanos denunciaron el secuestro de la menor de edad Samantha Hernández a manos de funcionarios del gobierno de Maduro. 

Azuquita pa’l café

Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega, causó sorpresa durante su participación en el desfile preliminar de Miss Universo al usar un traje de salmón. Su intención fue representar la identidad gastronómica del país

La ñapa (recomendamos…)

El cantautor argentino Fito Páez fue tendencia este miércoles 19 de noviembre luego de admitir que las políticas de izquierda en América y Europa fracasaron. La más reciente visita del roquero a Venezuela fue en octubre de 2022 como parte de su gira de los 30 años del disco “El amor después del amor”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Despierta informado con Runrunes
/
redacción runrunes
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 20 de noviembreese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump habría rechazado una propuesta de Maduro de renunciar luego de un periodo de dos a tres años, de acuerdo a una información publicada por The New York Times.

Según la publicación, Trump dio el visto bueno para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) prepare un  posible “campo de batalla para acciones futuras” en Venezuela.

Lea la nota completa AQUÍ

Recién salido del hornootras noticias del día

Denuncian desaparición de 16 militares con pena cumplida en Ramo Verde

El narcotráfico protagoniza disputa entre EEUU y Maduro: ¿qué dicen las cifras de incautación de drogas?

Laboratorio de Paz presenta hoja de ruta para reconstruir institucionalidad democrática de Venezuela

La migración: del trauma a la resiliencia

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

El partido Voluntad Popular y defensores de derechos humanos denunciaron el secuestro de la menor de edad Samantha Hernández a manos de funcionarios del gobierno de Maduro. 

Azuquita pa’l café

Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega, causó sorpresa durante su participación en el desfile preliminar de Miss Universo al usar un traje de salmón. Su intención fue representar la identidad gastronómica del país

La ñapa (recomendamos…)

El cantautor argentino Fito Páez fue tendencia este miércoles 19 de noviembre luego de admitir que las políticas de izquierda en América y Europa fracasaron. La más reciente visita del roquero a Venezuela fue en octubre de 2022 como parte de su gira de los 30 años del disco “El amor después del amor”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter