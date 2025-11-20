El Mañanero del 20 de noviembre: Trump le dijo que no a un Maduro que se quiere quedar, según NYT

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del jueves, 20 de noviembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump habría rechazado una propuesta de Maduro de renunciar luego de un periodo de dos a tres años, de acuerdo a una información publicada por The New York Times.

Según la publicación, Trump dio el visto bueno para que la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) prepare un posible “campo de batalla para acciones futuras” en Venezuela.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Denuncian desaparición de 16 militares con pena cumplida en Ramo Verde

El narcotráfico protagoniza disputa entre EEUU y Maduro: ¿qué dicen las cifras de incautación de drogas?

Laboratorio de Paz presenta hoja de ruta para reconstruir institucionalidad democrática de Venezuela

La migración: del trauma a la resiliencia

Dólar/Euro BCV

Lo que rompe en redes

El partido Voluntad Popular y defensores de derechos humanos denunciaron el secuestro de la menor de edad Samantha Hernández a manos de funcionarios del gobierno de Maduro.



#URGENTE 🚨 | Desde Voluntad Popular denunciamos un nuevo secuestro contra una menor de edad perpetrado por la dictadura de Nicolás Maduro.



La víctima es Samantha Hernández, una menor de 16 años hija de un detenido en enero de 2025, y hermana de un perseguido que vive en el… pic.twitter.com/Oq5Xmc2Vyz — Voluntad Popular (@VoluntadPopular) November 19, 2025

Azuquita pa’l café

Leonora Lysglimt-Rodland, Miss Noruega, causó sorpresa durante su participación en el desfile preliminar de Miss Universo al usar un traje de salmón. Su intención fue representar la identidad gastronómica del país

Porque se vistió de salmón en la categoría de traje típico en #MissUniverse2025 pic.twitter.com/lpmOMX4XZ9 — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 19, 2025

La ñapa (recomendamos…)

El cantautor argentino Fito Páez fue tendencia este miércoles 19 de noviembre luego de admitir que las políticas de izquierda en América y Europa fracasaron. La más reciente visita del roquero a Venezuela fue en octubre de 2022 como parte de su gira de los 30 años del disco “El amor después del amor”.

Porque aseguró: "Las políticas de izquierda fracasaron. El marxismo europeo y americano fueron un fracaso. No me importa perder público". pic.twitter.com/MEgPeSxWuj — Tendencias (@TTendenciaX) November 19, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

