Denuncian desaparición de 16 militares con pena cumplida en Ramo Verde

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la desaparición de 16 militares -con pena cumplida- en Ramo Verde.

A través de su cuenta en X, el OVP informó que los 16 militares se encuentran desaparecidos desde el pasado 2 de noviembre.

Sandra Hernández, esposa del preso político, sargento mayor de tercera Luis Bandres, comentó durante una concentración de familiares frente al Ministerio Público (MP) que los funcionarios les dijeron a los detenidos que debían recoger sus pertenencias porque los iban a llevar a tribunales para otorgarles la libertad, pero hasta la fecha, se desconoce su paradero.

“Sus familiares han ido a distintos centros de reclusión para tratar de obtener información y les dicen que allí no están, han ido a las autoridades competentes dentro de Fuerte Tiuna y allí les dicen que no se preocupen, que ellos están vivos, pero no hay una fe de vida de ellos”, dijo Hernández y agregó que algunos de los familiares han sido amenazados con ser detenidos si siguen denunciando.

Por otro lado, familiares del Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunciaron que en el Fuerte Guaicaipuro cuatro militares no reciben visitas desde hace ocho meses y en El Helicoide hay 20 presos políticos que están desaparecidos desde su traslado.

El OVP exigió a las autoridades que se pronuncien sobre esta situación y ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre la desaparición forzada, así como otras violaciones de derechos humanos que se comenten en los centros penitenciarios.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

