Denuncian desaparición forzada de periodista Joan Camargo

El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la de Prensa (SNTP) denunció que en la mañana de este jueves 30 de octubre personas sin identificación y vestidas de negro secuestraron al periodista, Joan Camargo, y actualmente se desconoce su paradero.

De acuerdo a los expuesto por la organización en X, el reportero salió de su casa en el sector de Cotiza de Caracas pasada las 8 de la mañana a bordo de su motocicleta cuando fue interceptado por otra moto y un vehículo rojo, de donde se bajaron varios hombres que lo obligaron a ingresar en el auto.

Según el SNTP, la última conexión de WhatsApp fue a las 8:12 am.

Camargo posee experiencia en la fuente de sucesos y se le conoce por su trabajo en Noticias Todos Ahora, Televen y Monitor de Víctimas.

De confirmarse la detención de Camargo, el número de periodistas detenidos ascendería a 23, de acuerdo a las cifras manejadas por el SNTP.

Hasta el momento ni el gobierno de Maduro ni la Fiscalía dirigida por Tarek William Saab se han pronunciado al respecto.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) responsabilizó al Estado venezolano por la integridad física y psicológica del periodista.

“La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y una grave violacion al derecho a informar y ser informado”, escribió el Clippve en X.

“Exigimos su inmediata liberación con vida, así como el cese del hostigamiento, la persecución y las detenciones arbitrarias contra periodistas y trabajadores de la prensa en Venezuela”, añadió.

En el Índice de Chapultepec 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ubicó a Venezuela en el puesto 21 de 22 países analizados en cuanto a comportamiento de libertades de expresión y de prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.