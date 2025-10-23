Clippve: ”La mejor forma de celebrar la canonización es abrir las celdas injustas e inhumanas”

A propósito de la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) publicó este jueves, 23 de octubre, un comunicado para pedir por “el milagro de la libertad”.

A través de su cuenta en X, el Clippve expresó que reciben con “esperanza y gratitud” el mensaje “compasivo” de la Iglesia Católica que ha alzado su voz para defender a quienes luchan por la libertad, la justicia y la defensa de los derechos humanos.

El comité agradeció también haber podido entregarle directamente al Papa León XIV la carta con información detallada sobre el sufrimiento de más de mil presos políticos. “Nuestro clamor llegó al corazón de la iglesia”, expresó el Clippve quien aseguró que en vez de vivir una canonización en libertad, se enfrentan a una realidad marcada por nuevos encarcelamientos, represión y miedo.

“Como madres, familiares, amigos y defensores, reiteramos nuestra fe. Seguiremos luchando para que se abran las puertas de las cárceles injustas. Para que se liberen a los oprimidos. Para que ningún niño, joven, mujer, trabajador, estudiante o creyente sea perseguido por pensar distinto o exigir sus derechos”, aseguró el comité.

El Clippve aseguró en el documento que la mejor forma de celebrar la canonización de los primeros santos venezolanos es con “gestos de amor”, y no de odio; con libertad, y no con represión; con verdad, no con mentira; con paz, no con terror “es abrir las celdas injustas e inhumanas”.

Expresaron que continuarán en oración y reiteraron que el acto de la canonización debe ser más que un rito o ceremonia, debe “traducirse en acciones que hagan revivir el ejemplo de los santos”.

En el comunicado, finalizaron pidiendo “a San José Gregorio y a Santa Carmen Rendiles la libertad para todos los presos políticos en Venezuela”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

