Piden aprobar de forma urgente plan nacional de adaptación al cambio climático

En el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, la organización Clima 21 hizo un llamado para que Venezuela apruebe de forma urgente un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático.

A través de su cuenta en X, Clima 21 insistió en que para reducir eficazmente el riesgo de desastres, “Venezuela debe formular e implementar un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que sea científicamente sólido, con metas ambiciosas, participación amplia y un enfoque de derechos humanos que priorice a los grupos más vulnerables”.

Según la organización, el plan debe constituirse como política de Estado que:

• Identifique las vulnerabilidades específicas de cada región y sector.

• Asigne recursos de forma participativa y transparente para fortalecer infraestructura y sistemas de alerta temprana.

• Promueva la resiliencia de comunidades y ecosistemas.

• Integre a todos los niveles de gobierno y a todos los sectores de la sociedad venezolana sin exclusiones.

• Se articule con el Plan Nacional de Gestión de Riesgo.

• Incorpore los derechos humanos en todas las fases del diseño e implementación.

Clima 21 expresó que no se puede seguir reaccionando únicamente con operativos de emergencia tardíos, insuficientes, injustos y que perpetúan las vulnerabilidades.

“Tampoco es aceptable abordar el cambio climático desde discursos populistas que lo presentan como una agresión externa, ignorando su carácter de crisis ambiental global que exige acción urgente”, se lee en el post.

Finalmente, la ONG recalcó que la adaptación debe convertirse en un tema de desarrollo nacional y la protección de la población, no en una frase hueca para rellenar discursos.