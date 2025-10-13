Muerte bajo custodia de Raúl Baduel sigue sin investigación

Este domingo, 12 de octubre, se cumplieron cuatro años de la muerte bajo custodia de Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa durante el gobierno de Hugo Chávez, y a la fecha, sus hijos siguen esperando una investigación sobre su fallecimiento y haya justicia.

A través de la red social X, Andreína Baduel, hija del fallecido exministro, recordó que su padre murió en brazos de su hijo Josnars Baduel, quien también es preso políticos. “Desde entonces, la persecución contra nuestra familia no ha cesado”, denunció la activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

Andreína Baduel denunció que su familia ha sido víctima de hostigamiento. “Pero no han logrado quebrarnos. Porque ser Baduel no es delito. Es tener el valor de defender la verdad, aunque duela”, acotó.

En la misma publicación hay un video de Margareth Baduel, otra de las hijas de Raúl Baduel, quien recordó que su padre murió en una celda del Sebin, 10 meses después “de una operación hecha de un quirófano improvisado, sin la atención médica necesaria, sin justicia, sin dignidad”.

“Mi padre fue ministro de la defensa, un hombre de principios, un militar que creyó en la constitución, en la soberanía y en el respeto a la vida. Pero cuando se negó a apoyar la reforma constitucional del 2007, su voz disidente se convirtió en su condena”, añadió Margareth Baduel.

A cuatro años de la muerte de su padre, Margareth Baduel lo recuerda “con la certeza de que su verdad no murió con él, y que cada vez que alzamos la voz por la libertad de Josnars, y de todos los presos políticos, también lo hacemos por él”.

Cuatro años después, seguimos de pie.

Mi papá murió en custodia del Estado, en los brazos de mi hermano Josnars, y desde entonces, la persecución contra nuestra familia no ha cesado.



Nos han vigilado, hostigado, silenciado… pero no han logrado quebrarnos.

Porque ser Baduel no… pic.twitter.com/Yj1hRbmnLs — ANDREINA BADUEL (@AndreinaBaduel) October 12, 2025

ONG piden justicia para Raúl Baduel

La organización no gubernamental Justicia, Encuentro y Perdón, recordó que Baduel fue “víctima del patrón de persecución a la disidencia, torturas, tratos crueles e inhumanos, y la negligencia médica que sufrió en prisión”. Ante eso, exigieron justicia para el exministro “por su memoria y por todas las víctimas”.

Raúl Isaías Baduel falleció bajo custodia del Estado el 12 de octubre de 2021, víctima del patrón de persecución a la disidencia, torturas, tratos crueles e inhumanos, y la negligencia médica que sufrió en prisión. Exigimos justicia para Raúl, por su memoria y por todas las… pic.twitter.com/Q7ToFXZEGt — Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) October 12, 2025

Por su parte, la ONG Provea señaló que tras cuatro años de su muerte bajo custodia, no hay una investigación independiente sobre el fallecimiento de Raúl Isaías Baduel.

El exministro de Defensa, quien se distanció del chavismo y pasó años preso como político, fue sometido a una cirugía clandestina en condiciones precarias y contra su voluntad, según relató su esposa, Cruz María de Baduel. Tras la intervención, realizada en una carpa cerca de un basurero, fue devuelto sin atención médica ni analgésicos a su celda en “La Tumba”, sede del Sebin.

Su hija, Andreina Baduel, continúa exigiendo justicia y la liberación de su hermano Josnars Baduel, condenado a 30 años de prisión. Ambos casos han sido documentados por la Misión de la ONU sobre Venezuela.

Tras 4 años aún no hay investigación independiente sobre la muerte de Raúl Isaías Baduel.



Un exministro de Chávez que luego fue castigado como preso político por años, víctima de una cirugía clandestina contra su voluntad y su familia.



Una operación que marcó sus últimos meses… pic.twitter.com/rTJgQs9Ku3 — PROVEA (@_Provea) October 12, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.