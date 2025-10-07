El Mañanero del 7 de octubre: Venezuela, el entorno más hostil para ejercicio periodístico

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero del martes, 7 de octubre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del fin de semana, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

3.766 agresiones contra la prensa fueron documentadas en 17 países de la región, de acuerdo al informe “Sombra sobre la libertad de prensa en América Latina en 2024: Periodismo, violencia y persecución”, presentado por la Red Voces del Sur.

Venezuela registró 487 alertas por agresiones a la prensa, consolidando uno de los entornos más hostiles para el ejercicio periodístico.

Recién salido del horno: otras noticias del fin de semana

El rol de la Milicia está entre la disuasión y el riesgo de un conflicto armado real

300 días de injusticia y tortura: piden libertad para Jesús Armas

Jorge Rodríguez alerta sobre supuesto plan para poner explosivos en embajada estadounidense

Productores de Quíbor se reinventan para enfrentar los efectos del cambio climático



Dólar/Euro BCV

La perla del fin de semana

“Acudimos a Usted como representante de Dios en la tierra para solicitar que nos bendiga y proteja, rogar por nuestros niños enfermos, las sacrificadas madres, los médicos, médicas y todo el pueblo venezolano”, Federación Médica de Venezuela al papa León XIV.

Lo que rompe en redes

¡Con mis hijos no te metas! ¡A mis muchachos no te los llevas!



Las madres de Venezuela no nos calamos más abusos.



El régimen está desesperado por mostrar un ejército que no tienen. pic.twitter.com/GMlzLaincJ — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) October 5, 2025

Azuquita pa’l café

Desde la mañana de este lunes fue parcialmente cerrada la avenida Francisco de Miranda en el tramo que comprende Petare- Parque Miranda con motivo a una movilización convocada por el PSUV hasta las oficinas de la ONU en Caracas. Más información: https://t.co/o8O5F7s7zr pic.twitter.com/vLpElzVoh7 — Televen (@Canal_Televen) October 6, 2025

