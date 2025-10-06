Periodismo, violencia y persecución: 487 alertas de agresiones en Venezuela, según informe

El informe “Sombra sobre la libertad de prensa en América Latina en 2024: Periodismo, violencia y persecución”, presentado por la Red Voces del Sur, reveló un panorama alarmante: 3766 agresiones contra la prensa fueron documentadas en 17 países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Según revela la séptima edición del informe, en 49,3% de los casos registrados, los actores estatales fueron los principales agresores.

Aunque el total de alertas disminuyó ligeramente respecto a 2023, el nuevo informe advirtió que esto no refleja una mejora, sino un “reacomodamiento de las agresiones” y la consolidación de la autocensura, los desiertos informativos y el exilio forzado de periodistas.

El Informe Sombra 2024 evidenció también un “escenario de riesgo extremo” donde la represión estatal, el crimen organizado y la impunidad sistémica amenazan el derecho a la información y debilitan la democracia en la región.

El estudio dedicó un capítulo a la situación de la libertad de prensa en Venezuela que, a continuación, detallaremos en cinco claves.

Represión estatal

Venezuela registró 487 alertas por agresiones a la prensa, consolidando uno de los entornos más hostiles para el ejercicio periodístico en la región.

El Estado fue responsable del 55,8% de las agresiones, incluyendo cuerpos de seguridad, autoridades judiciales y funcionarios del régimen.

Elecciones presidenciales bajo la lupa

Durante las presidenciales del 28 de julio y la crisis poselectoral, se documentaron:

10 detenciones arbitrarias.

Una (1) desaparición forzada.

Bloqueos de medios independientes y exclusión de voces opositoras.

El informe menciona los casos emblemáticos del arresto del periodista Carlos Julio Rojas y la detención de la también comunicadora Ana Carolina Guaita por vínculos familiares con la oposición.

Censura digital y ataque a medios

La investigación de Red Voces del Sur documentó 47 restricciones en internet en el período evaluado en Venezuela, incluyendo ciberataques, bloqueos de portales como IPYS y monitoreo de redes sociales para identificar fuentes.

Denunciaron también que los periodistas enfrentaron confiscación de equipos, revisión forzada de celulares y vigilancia sistemática y que, ante el riesgo, muchos optaron por no firmar sus notas.

Portales informativos implementaron además avatares digitales con IA (como “La chama” y “El pana”) para proteger identidades, estrategia reconocida con el Premio Rey de España de la que formó parte Runrun.es

Por otra parte, el estudio encontró que el deterioro del ecosistema informativo dejó comunidades enteras sin acceso a información confiable, especialmente en Bolívar, Distrito Capital, Cojedes, Miranda, Nueva Esparta y Carabobo.

Asimismo, se contabilizaron 142 discursos hostiles contra la prensa, muchos emitidos por líderes políticos durante el periodo electoral y el gobernante Nicolás Maduro atacó públicamente a medios internacionales, calificándolos como “sicarios comunicacionales”.

Violencia por prejuicio

El informe totalizó 16 víctimas de agresiones por razones de sexo u orientación sexual, incluyendo persecuciones, ataques verbales y violaciones a la privacidad.

Otros hallazgos en Venezuela y el continente

14 periodistas fueron asesinados en la región, lo que equivale a una muerte cada 26 días. Honduras, México y Colombia se mantienen como los territorios más letales.

Las fuerzas policiales y de seguridad perpetraron una de cada tres “agresiones y ataques”, la categoría más frecuente con 1.562 casos. Presidentes como Javier Milei (Argentina), Nicolás Maduro (Venezuela) y Nayib Bukele (El Salvador) destacaron como los principales agresores individuales en la región.

El uso del sistema judicial para intimidar a periodistas continuó en ascenso, con 217 procesos civiles y penales documentados, un aumento sostenido en los últimos años. Colombia, Brasil y Chile fueron los países con mayor número de casos. En esos países, el 61,1% de los procesos fueron iniciados por actores estatales.

La violencia de grupos criminales se intensificó, con 170 agresiones, triplicando su incidencia desde 2021. El asalto armado en vivo al canal TC Televisión en Ecuador fue un caso emblemático que evidenció el poder de estos grupos para silenciar a la prensa.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

