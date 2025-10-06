300 días de injusticia y tortura: piden libertad para Jesús Armas

Han pasado 300 días desde que el dirigente político Jesús Armas fue detenido por funcionarios del Estado y organizaciones nacionales como Un Mundo sin Mordaza y Human Rights Watch (HRW) han expresado solidaridad con el exconcejal caraqueño.

“300 días sin poder abrazarnos como familia y cumplir nuestras rutinas cotidianas, 300 días en los cuales se les han violado todos sus derechos, Jesús no ha tenido abogados de confianza. Yo sé que Jesús se mantiene con mucha fuerza y cada día que pasa nos llena de mucha fuerza como familia, por eso queremos invitar a la gente que firme la carta que vamos a dirigir al Papa León pidiendo por la liberación de todos los presos políticos”, dijo la pareja de Armas y dirigente de Bandera Rojas, Sairam Rivas en un video difundido en su cuenta de X.

De acuerdo a HRW, Armas fue aprehendido en Caracas el pasado 10 de diciembre de 2024. Luego de seis días desaparecido pudo comunicarse con sus familiares y relató que fue llevado a un centro clandestino del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), donde fue torturado con asfixias.

Posteriormente familiares, amigos y abogados constataron que fue trasladado a El Helicoide.

De acuerdo a Rivas, Armas fue presentando en una audiencia clandestina sin acceso a sus abogados, lo que representa una violacion a su derecho de defensa.

“La única fe de vida que tenemos de él, es la ropa sucia que nos devuelven”, declaró Rivas a comienzos de este año.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.