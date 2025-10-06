Jorge Rodríguez alerta sobre supuesto plan para poner explosivos en embajada estadounidense

El presidente de la Asamblea Nacional (AN) de corte oficialista, Jorge Rodríguez, advirtió sobre un supuesto plan para atentar contra la sede desocupada de la embajada de Estados Unidos en el sector de Valle Arriba, Caracas.

“En mi condición de jefe de dialogo y paz de Venezuela, quiero anunciar que por tres vías distintas hemos advertido al gobierno de los Estados Unidos de una grave amenaza, mediante una operación de falsa bandera preparada por sectores extremistas de la derecha local, se intenta colocar explosivos letales en la embajada de Estados Unidos en Venezuela”, dijo el exalcalde de Caracas y el ex ministro de Comunicación en sus redes sociales.

De acuerdo al jefe del Parlamento, que será renovado en enero de 2026, las medidas de seguridad fueron reforzadas en las adyacencias de la embajada, que desde 2019 fue desocupada luego de que Nicolás Maduro rompiera relaciones con el gobierno estadounidense debido al nombramiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Informó que también habían advertido de este supuesto complot a la embajada de un país europeo para que informara a la administración estadounidense.

Rodríguez añadió en su denuncia que el gobierno chavista “respeta y protege” a la embajada de Estados Unidos.

La alerta de la administración de Maduro llega a casi dos meses de la acentuación de las tensiones políticas con Estados Unidos por el despliegue naval y militar que ordenó el gobierno de Donald Trump en el Caribe, quien señala al gobierno venezolano de liderar un cartel de narcotráfico.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.