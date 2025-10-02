Tras renuncia de dos expertos Misión de la ONU sobre Venezuela se reduce a un solo miembro

A partir del 31 de octubre de 2025, dos expertos de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU dejarán sus cargos en este organismo, con lo cual quedará solo un miembro.

El primero en presentar su renuncia fue el abogado chileno Francisco Cox Vial, quien formó parte de la Misión desde su creación en el año 2019. Mediante un comunicado, informó de su decisión en una carta dirigida al embajador Jürg Lauber, con fecha del 23 de septiembre.

“Ha sido un honor desempeñar este cargo y agradezco al Consejo de Derechos Humanos este reconocimiento y el apoyo brindado a la Misión en estos tiempos difíciles”, expresó Cox en su escrito.

En el texto, el abogado también expresó su “reconocimiento especial para las víctimas, personas anónimas y ONG de derechos humanos de Venezuela” que trabajan para documentar la situación venezolana “en las condiciones más duras”.

“Otras obligaciones profesionales, junto con la convicción de que he cumplido mi función en la FFM y de que nuevas perspectivas pueden contribuir mejor al cumplimiento del mandato de la FFM, sumado a las condiciones en las que hemos tenido que trabajar durante este año, han determinado esta decisión”, añadió.

Mi carta de renuncia a FFM de Venezuela enviada a la presidencia del Consejo de DDHH. ( ya es pública) pic.twitter.com/VgqeWkh6C8 — francisco cox (@fcoxvial) September 25, 2025

Días más tarde, el 1 de octubre, Patricia Tappatá, defensora de los derechos humanos argentina, también presentó su renuncia a la Misión de la ONU, de la que formó parte desde 2021, en la que manifestó preocupación ante las “limitaciones recientemente anunciadas”, que, según señaló, “agregarán precariedad” al trabajo del equipo. “Esto va en contra de nuestro trabajo, que exige contar con un equipo profesional con conocimientos especializados y dedicación”, expresó.

Señaló que es un “orgullo” haber sido parte de la Misión y recordó que durante los cuatro años en los que desempeñó funciones proporcionaron “información cierta y precisa sobre algunos de los numerosos hechos graves ocurridos en ese país”.

“La trágica y apremiante realidad venezolana exige no solo energía renovada, sino también mayor responsabilidad a los Estados que otorgan mandatos a las comisiones de investigación y a quienes deben asegurar la viabilidad y el funcionamiento de estos procedimientos especiales”, agregó.

Con la renuncia de los expertos Francisco Cox y Patricia Tappatá solo queda como miembro único de la Misión de la ONU Marta Valiñas, abogada experta en derechos humanos de Portugal, quien ha cumplido funciones de presidente del organismo desde el año 2019.

Patricia Tappatá, una de los tres expertos independientes de Misión de DDHH sobre Venezuela, renuncia por nuevos cortes de financiamiento que “agregan precarización” al trabajo. Agradece a colegas y alerta que crisis venezolana exige más responsabilidad de Estados y comisiones. pic.twitter.com/wq2xT6FYVi — Tony Frangie Mawad (@TonyFrangieM) October 1, 2025

El 27 de septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, para las violaciones de los derechos humanos cometidas en el país desde el año 2014.

En 2024, el mandato de esta misión de investigación -que ha documentado y revelado al mundo casos de represión, tortura y otras violaciones a derechos humanos en Venezuela- fue renovado hasta octubre de 2026.

Tras la renuncia de los dos expertos citados queda la duda de si serán reemplazados por otros expertos, o si se detendría el trabajo de la Misión. Hasta el momento, la ONU no ha informado oficialmente al respecto.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.