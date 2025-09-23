Denuncian detención de dos activistas políticos de Trujillo cuando viajaban hacia Colombia

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este martes, 23 de septiembre, la detención arbitraria de los activistas políticos Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían desde Trujillo a Colombia.

Según el comité, Andrade y Torres fueron “secuestrados” el pasado domingo, 21 de septiembre, y desde entonces se desconoce su paradero. “Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata”, manifestó DDHH Vente Venezuela en una publicación hecha en sus redes sociales.

Por su parte, la organización no gubernamental Espacio Público señaló que tanto Pedro Andrade como Hommel Torres son activistas políticos en el estado Trujillo y, de acuerdo a los testimonios, “participaron recientemente en un pancartazo para exigir transparencia sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″.

“Torres es comerciante, viudo y padre de dos adolescentes. Mientras que Andrade es agricultor y padre de una niña de 14 años. ¡Expresarse no es un delito!”, señaló la organización en sus redes sociales.

El pasado 10 de septiembre también detuvieron en el estado Trujillo a Juan Torres (61), médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo; a Elizabeth Rodríguez (63), quien también es médico y es esposa de Torres.

El gobernador oficialista de Trujillo, Gerardo Márquez, vinculó a Torres en una supuesta “célula terrorista”, por lo que también apresaron a Javier Romero Briceño, capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

🚨#Urgente Mientras el vocero del régimen asegura ante el Consejo de DDHH de la ONU que en Venezuela no han atacado a nadie, la represión y el asedio contra la disidencia continúa.



La tarde del pasado domingo, #21Sep, fueron secuestrados Pedro Andrade y Hommel Torres, en una… pic.twitter.com/zxmmBAQUGo — DDHH Vente Venezuela (@VenteDDHH) September 23, 2025

#DenunciaEP | Familiares alertan la desaparición forzada de los ciudadanos Pedro Andrade y Hommel Torres, con quienes tuvieron comunicación por última vez el domingo #21sep. — Espacio Público (@espaciopublico) September 23, 2025

📢Trujillo: el gobernador Gerardo Márquez anunció este 15 de septiembre la detención del capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) Javier Romero Briceño y del médico Juan Torres, a quienes acusó de liderar una “célula terrorista”. pic.twitter.com/K4l3e9jFJr — Servicio de Información Pública (@infopublicave) September 15, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.