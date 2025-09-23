TelegramWhatsAppFacebookX
Inicio

Denuncian detención de dos activistas políticos de Trujillo cuando viajaban hacia Colombia

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este martes, 23 de septiembre, la detención arbitraria de los activistas políticos Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían desde Trujillo a Colombia.

Según el comité, Andrade y Torres fueron “secuestrados” el pasado domingo, 21 de septiembre, y desde entonces se desconoce su paradero. “Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata”, manifestó DDHH Vente Venezuela en una publicación hecha en sus redes sociales.

Por su parte, la organización no gubernamental Espacio Público señaló que tanto Pedro Andrade como Hommel Torres son activistas políticos en el estado Trujillo y, de acuerdo a los testimonios, “participaron recientemente en un pancartazo para exigir transparencia sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″.

“Torres es comerciante, viudo y padre de dos adolescentes. Mientras que Andrade es agricultor y padre de una niña de 14 años. ¡Expresarse no es un delito!”, señaló la organización en sus redes sociales.

El pasado 10 de septiembre también detuvieron en el estado Trujillo a Juan Torres (61), médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo; a Elizabeth Rodríguez (63), quien también es médico y es esposa de Torres.

El gobernador oficialista de Trujillo, Gerardo Márquez, vinculó a Torres en una supuesta “célula terrorista”, por lo que también apresaron a Javier Romero Briceño, capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Según informó Espacio Público, Torres es comerciante, viudo y padre de dos adolescentes. Por su parte, Andrade es agricultor y padre de una niña de 14 años
activistas Trujillo
Redacción Runrun.es
TelegramWhatsAppFacebookX

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció este martes, 23 de septiembre, la detención arbitraria de los activistas políticos Pedro Andrade y Hommel Torres, en una alcabala ubicada en el estado Táchira, cuando se dirigían desde Trujillo a Colombia.

Según el comité, Andrade y Torres fueron “secuestrados” el pasado domingo, 21 de septiembre, y desde entonces se desconoce su paradero. “Exigimos información de dónde están y su libertad inmediata”, manifestó DDHH Vente Venezuela en una publicación hecha en sus redes sociales.

Por su parte, la organización no gubernamental Espacio Público señaló que tanto Pedro Andrade como Hommel Torres son activistas políticos en el estado Trujillo y, de acuerdo a los testimonios, “participaron recientemente en un pancartazo para exigir transparencia sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024″.

“Torres es comerciante, viudo y padre de dos adolescentes. Mientras que Andrade es agricultor y padre de una niña de 14 años. ¡Expresarse no es un delito!”, señaló la organización en sus redes sociales.

El pasado 10 de septiembre también detuvieron en el estado Trujillo a Juan Torres (61), médico cirujano general, vascular periférico y mastólogo; a Elizabeth Rodríguez (63), quien también es médico y es esposa de Torres.

El gobernador oficialista de Trujillo, Gerardo Márquez, vinculó a Torres en una supuesta “célula terrorista”, por lo que también apresaron a Javier Romero Briceño, capitán de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Todavia hay más
Inicio
Una base de datos de mujeres y personas no binarias con la que buscamos reolver el problema: la falta de diversidad de género en la vocería y fuentes autorizadas en los contenidos periodísticos.
Ir a mujeres referentes
Periodismo que desafía el poder para defender tus derechos humanos
Quiénes Somos
Nosotros
Nuestros Servicios
ConectaRR
runrunes
Nuestras newsletter