Gobernadora de Puerto Rico dijo que de tener oportunidad, entregaría a Maduro y cobraría recompensa

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró que si tuviera a Nicolás Maduro de frente, lo entregaría a las autoridades estadounidenses para cobrar los 50 millones de dólares de recompensa que ofrece el gobierno norteamericano.

“Lo entregaría a las agencias federales y cobraría la recompensa de 50 millones de dólares. Así de sencillo”, declaró González durante en una emisora radial.

El Estado Libre Asociado a Estados Unidos, ha sido escenario de maniobras militares norteamericanas durante el despliegue en el Caribe por las tensiones con Venezuela, de acuerdo a agencias internacionales.

De acuerdo a medios foráneos, González dio el visto bueno para que se realicen maniobras militares en la isla y se desplieguen aviones F-35.

González ha dicho en anteriores oportunidades que Maduro es el líder de un cartel internacional.

“Es un pandillero que utiliza la violencia como mecanismo de expresión para infundir miedo”, sentenció.

El pasado 9 de septiembre, Maduro retó a la gobernadora de Puerto Rico a “meterse con Venezuela”.

“La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera”, indicó Maduro.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos han escalado desde que el gobierno de Trump hizo un despliegue militar en el Caribe para combatir al Cartel de los Soles y hundido al menos a tres embarcaciones que supuestamente traficaban drogas.

