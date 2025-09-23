Casa Blanca sobre carta de Maduro enviada a Trump: “Está llena de mentiras”

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, desestimó la carta que envió recientemente Nicolás Maduro al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“Hemos visto esta carta. Francamente, creo que Maduro repitió muchas mentiras en ella, y la postura de nuestra administración sobre Venezuela no ha cambiado”, dijo la funcionaria estadounidense.

De acuerdo a Leavitt, el régimen madurista es ilegítimo.

“El presidente Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para detener el tráfico ilegal de drogas letales del régimen venezolano a Estados Unidos”, agregó.

Al ser consultado sobre si había recibido la misiva, Trump se limitó a decir: “ya veremos qué pasa con Venezuela”.

El gobierno chavista confirmó que había enviado una comunicación al mandatario republicano pidiendo que se retomen las conversaciones directas con el enviado especial de Trump, Richard Grenell, con quien Maduro negoció la liberación de migrantes venezolanos que estaban encarcelados en El Salvador a cambio de ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela.

“Presidente, espero que podamos juntos derrotar estos fake news que llenan de ruido una relación que tiene que ser histórica y pacífica, como siempre visualizó nuestro Libertador Simón Bolívar”, señaló Maduro en la carta, cuyo contenido fue dado a conocer por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.

En la carta, Maduro rechazó que Venezuela tenga un rol importante en el tráfico de drogas en la región.

“En las últimas semanas han tomado protagonismo los señalamientos, absolutamente falsos, sobre vínculos con mafias y bandas narcotraficantes por parte de las altas autoridades legítimas de Venezuela”, agregó la misiva.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.