El Mañanero del 23 de septiembre: Trump se burló de la Milicia bolivariana y más noticias

¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este martes, 23 de septiembre, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo guayoyo.

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Este lunes, 22 de septiembre, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se burló de los entrenamientos que ha venido realizando la milicia venezolana ante un eventual ataque de dicho país.

El mandatario estadounidense respondió de forma irónica a un video que circula en redes sociales en donde se aprecia a varias mujeres corriendo con un fusil en la mano.

Recién salido del horno: otras noticias del día

Gobierno de Maduro confirma que envió carta a Trump

Denuncian incomunicación y aislamiento prolongado de presos políticos en Venezuela

Brasil mantiene cautela frente a la escalada de tensión entre EEUU y Venezuela

Liberan a cuatro familiares del activista Pedro Hernández

Dólar/Euro BCV

La perla del día

“Venezuela atraviesa una coyuntura crítica y decisiva. El pueblo venezolano está muy cerca de alcanzar sus objetivos, por eso ahora nuestra responsabilidad como líderes populares es la de informar a las naciones que integran esta asamblea sobre la verdad que los hechos que acontecen en nuestro país”, Edmundo González Urrutia.

Lo que rompe en redes

Tras una semana de suspensión a raíz de comentarios criticados acerca del asesinato de Charlie Kirk, el programa de Jimmy Kimmel volverá a la parrilla el martes 23 de septiembre. Con ello, el gigante Disney se planta ante Donald Trump y su administración, que ha buscado por todos los medios cancelar tanto este espacio como muchos otros tan populares como críticos con su Gobierno.

El retorno lo confirmó The Walt Disney Company, la empresa matriz de ABC (cadena en la que se emite el programa nocturno) en un comunicado. “El pasado miércoles tomamos la decisión de suspender la producción del programa para evitar inflamar más una situación tensa en un momento de mucha emoción para el país”, asegura la nota.

BREAKING: Jimmy Kimmel is set to return to the air Tuesday night on ABC, The Walt Disney Company said.



Read more: https://t.co/6xX3Yj7z5s pic.twitter.com/9CrvPcdQQE — ABC News (@ABC) September 22, 2025

Azuquita pa’l café

Un video publicado en redes sociales por la tiktoker ecuatoriana Amy Solano permitió que una familia de Colombia localizara a un ser querido que llevaba dos años desaparecido.

Solano grababa un video rente al espejo de su tienda, ubicada en la ciudad de Machala, en la Provincia del Oro (Ecuador). En el material audiovisual, un hombre apareció de fondo, saludando con amabilidad desde la ventana. Tras publicarse el video, varios parientes comentaron que se trata de Diego Londoño, un hombre de 41 años que padece pérdida de memoria desde hace cinco años, lo que le impide recordar datos fundamentales como su nombre o su lugar de origen.

La ñapa (recomendamos…)

Este 22 de septiembre se lanzó oficialmente el primer tráiler de la película de Star Wars del próximo verano, “The Mandalorian and Grogu”. Dirigida por Jon Favreau, esta película marca el regreso de Lucasfilm a los cines tras “The Rise of Skywalker” de 2019. La película se ambienta tras los eventos de la tercera temporada de “The Mandalorian”, donde Din Djarin, interpretado por Pedro Pascal, se unió a la Nueva República como mercenario a sueldo.