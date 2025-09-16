González Urrutia pide a gobiernos democráticos “alzar la voz en defensa de las víctimas”

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia envió este martes, 16 de septiembre, una carta a los “gobiernos democráticos del mundo” para que se sumen al apoyo en la exigencia por el cese de las “desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias” en Venezuela.

Mediante el documento, que publicó en sus redes sociales, González Urrutia se dirigió a los diferentes jefes de Estado y de gobierno “para elevar una solicitud urgente de alzar juntos la voz en defensa de las víctimas”.

“En Venezuela persisten desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y actos de tortura. Estos hechos constituyen un patrón de represión sistemática, como lo ha documentado la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU. Cada caso representa no solo una tragedia personal, sino también una afrenta a la dignidad humana y a los principios universales que compartimos. Para mí esta no es una realidad distante ni ajena”, señaló el opositor.

González Urrutia señaló que vive el con dolor el encarcelamiento y aislamiento de su yerno, Rafael Tudares, quien es padre de sus nietos y permanece privado de libertad “de manera injusta” desde hace más de ocho meses. “Su ausencia golpea a nuestra familia y afecta a los más pequeños, que crecen sin la compañía y el afecto de su padre. Esta experiencia personal me obliga a reafirmar mi compromiso de hablar en nombre de todas las familias venezolanas que atraviesan el mismo sufrimiento”, expresó.

Ante esta realidad, apeló “a la conciencia de las naciones democráticas para que asuman una posición firme y coordinada” que exija:

El cese inmediato de las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en Venezuela

El acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención

Protección y acompañamiento a las familias y a las víctimas que han tenido la valentía de denunciar

“La historia enseña que el silencio y la indiferencia alimentan la impunidad. Venezuela necesita hoy la solidaridad activa de la comunidad internacional para detener estos crímenes y abrir paso a una transición pacífica hacia la democracia. Mi compromiso es servir de puente entre las víctimas y las instancias internacionales. Estoy convencido de que juntos podemos construir una plataforma sólida de apoyo a los ciudadanos venezolanos que han pagado con su libertad y en muchos casos con su vida el precio de la dictadura. Que no falte la voz de sus gobiernos en este momento decisivo para el futuro de Venezuela”, finalizó.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.