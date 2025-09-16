Familiares de presos políticos demandan apoyo diplomático ante la Embajada de Suiza

La “Segunda Ruta Global por la Justicia” llegó este martes, 16 de septiembre, a su segunda parada: la Embajada de Suiza de Caracas, donde familiares demandaron apoyo diplomático ante escalada de la arremetida contra los presos políticos en Venezuela.

Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), denunció que un día antes de esta manifestación les llegó información de que un preso político recluido en la cárcel de Tocorón, estado Aragua, habría tenido un intento de suicidio. El activista recordó que las Reglas Mandela establecen todo preso político “debe tener derechos, acceso a agua potable, comida, vestido. Tiene que tener suficiente ropa, pero también un programa de recreación que le permita esparcirse, poder salir acceso”.

Pero además, Casanova resaltó que los presos políticos tienen derecho a recibir visitas de sus familiares y lamentó que haya quienes tengan más de un año sin poder ver a sus seres queridos. “Es realmente inhumano, porque padres que tienen hijos no pudieron, un día del padre, abrazarlo, darle un beso. Eso es realmente cruel”.

“Nunca en la historia de este país había existido eso, ni siquiera los que están hoy, que dicen que fueron en algún momento perseguidos y presos políticos, fueron recluidos en esas condiciones”, añadió Casanova.

Este lunes 15, desde la Embajada de España, Andreína Baduel, miembro del Clippve y hermana del preso políticos Josnars Baduel, denunció que “la arremetida en contra de los presos políticos se ha intensificado” a raíz “de la presión internacional”. Consideró que hay más restricciones y violaciones de derechos humanos.

La “Segunda Ruta Global por la Justicia “continuará hasta el viernes de esta semana con las mismas exigencias hacia las delegaciones diplomáticas por parte de los familiares de presos políticos. Las próximas paradas son Bolivia, Alemania e Italia.

#RutaGlobalPorLaJusticia | ¡Desde Caracas a Ginebra, exigimos justicia y verdad! Hoy es la segunda parada de la ruta en la Embajada de Suiza en Caracas. Los familiares piden la intervención urgente para la liberación de los detenidos por motivos políticos. #YoApoyoLaRuta. pic.twitter.com/xRHPoxZd03 — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 16, 2025

#RutaGlobalPorLaJusticia | "Ayer nos enteramos de un intento de suicidio en Tocorón producto de estas condiciones inhumanas de reclusión", aseveró Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, al frente de la Embajada de Suiza en Caracas. pic.twitter.com/cZNvK5KofZ — Comité por la Libertad de los Presos Políticos. (@clippve) September 16, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.