El Mañanero del 12 de septiembre: El fiscal represor señalado de extorsionar gente

El primer sorbo: la dosis fuerte de información para abrir los ojos

Farik Mora Salcedo: el fiscal de los drones

Este miércoles, 10 de septiembre, Tarek William Saab, fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, informó sobre una nueva “Operación Anticorrupción” que involucra a Farik Mora Salcedo y otros 13 fiscales.

De acuerdo a la plataforma Vendata, Mora se inició como fiscal auxiliar en la Dirección General de Actuación Procesal de Delitos Comunes en el año 2014.

Mora Salcedo se dio a conocer en agosto de 2018, cuando fue designado para investigar el intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro en el caso de los drones

Recién salido del horno: otras noticias del día

SNTP denuncia detención de 15 líderes sindicales y más de 100 trabajadores petroleros

“Ofensiva permanente”: Maduro anuncia plan militar en medio de tensiones con EEUU

Tulio Ramírez: Para 2030 aquí no va a haber graduados en educación

Primera ministra Trinidad y Tobago aseguró que no buscará cuerpos de presuntos narcotraficantes



La perla del día

“¿Hay alguien de los que está aquí que no tenga claro que vamos a una transición de una revolución pacífica a una lucha revolucionaria armada? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Estamos claros en eso, estamos de acuerdo con eso? Nuestros estatutos del partido establecen que somos un partido revolucionario; ahora sí vamos a ser un partido revolucionario”, diosdado cabello

Lo que rompe en redes

Una triste noticia enlutó al mundo con el fallecimiento del actor venezolano de 82 años, Eduardo Serrano. Considerado una leyenda de la actuación, Serrano fue despedido de forma íntima y dolorosa.

Su única hija con la actriz Mirtha Pérez compartió en redes sociales un video de recuerdos familiares y una extensa dedicatoria.

“Este no es un adiós, amor de mi vida. Este es un nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor”, escribió Magaly Serrano Pérez.

🇻🇪🤍 Falleció el reconocido actor venezolano Eduardo Serrano. La noticia fue confirmada por su hija, Magaly Serrano.



"Tu amor queda como una huella imborrable en cada uno de nosotros", expresó Magaly en redes.



Serrano había sido diagnosticado en julio de 2025 con cáncer de… pic.twitter.com/K6iUcBw9oj — 2001online (@2001OnLine) September 11, 2025

Azuquita pa’l café

