Farik Mora Salcedo: de fiscal represor a investigado por extorsión

Un nuevo escándalo de corrupción envuelve a las filas del chavismo, pero esta vez en el Ministerio Público (MP) en donde al menos 14 fiscales fueron imputados por presuntos actos de corrupción. Este miércoles, 10 de septiembre, Tarek William Saab, fiscal impuesto por la Constituyente de 2017 y ratificado por la AN de corte oficialista, informó sobre una nueva “Operación Anticorrupción” que involucra a Farik Mora Salcedo y otros 13 fiscales.

En el comunicado difundido en redes sociales por Tarek Willikam Saab, el fiscal informó que desde la madrugada del 7 de septiembre han avanzado en una operación “ejemplarizante y trascendental” contra “elementos degradados del sistema de justicia” y, aunque no menciona directamente a Salcedo Mora, en una nota firmada por el periodista Eligio Rojas para el medio oficialista últimas Noticias, se dio a conocer que estaría siendo interrogado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

#ÚltimoMinuto El Sebin interroga a tres directores de línea del Ministerio Público: Marvin Emperatriz González Barrios (Corrupción), Angel Fuenmayor (Delitos Comunes) y Orlando Peña (Delincuencia Organizada), así como al fiscal Farid Mora Salcedo, revelaron fuentes judiciales pic.twitter.com/7aBTzXfnta — Eligio Rojas (@ELESPINITO) September 10, 2025

Previamente, el exfiscal del Ministerio Público, Zair Mundaray había denunciado a través de su cuenta en X que en las últimas horas “varios de los principales fiscales y operadores judiciales aliados de Saab habían sido detenidos o desaparecidos por organismos de seguridad del régimen de Nicolás Maduro”.

Mundaray informó que Farik Mora Salcedo, señalado como uno de los fiscales con mayor responsabilidad en torturas, desapariciones y encarcelamientos arbitrarios, “cayó en desgracia” por presuntos hechos de extorsión.

#AHORA Farik Mora Salcedo, uno de los fiscales que ha cometido mayor cantidad de crímenes de lesa humanidad, torturas, desapariciones, encarcelamientos, ha fabricado pruebas y perseguido a la disidencia, sancionado por el Dpto. de Estado de #EEUU, denunciado ante varias… pic.twitter.com/sFhpZVISyg — Zair Mundaray (@MundarayZair) September 8, 2025

Zair Mundaray señaló en el space La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que “la purga” ocurrida en el Ministerio Público no se dio por “ánimo de justicia” o por “lucha contra la corrupción” sino por una disputa entre bandas.

Mundaray indicó que la pareja sentimental de Mora Salcedo, Bárbara Rojas, asistente de Elsa Gómez presidenta de la sala penal, también fue detenida por el Sebin cuando iba camino al Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

¿Quién es Farik Mora Salcedo?

Aunque se sabe que Farik Karin Mora Salcedo es abogado y fiscal del MP, se desconocen datos de su formación académica y su presencia en redes sociales es nula.

Según la plataforma Vendata, Mora se inició como fiscal auxiliar en la Dirección General de Actuación Procesal de Delitos Comunes en el año 2014.

En 2017, fue designado Fiscal 22. Un año después, lo nombran fiscal provisorio en la Fiscalía 67 con competencia en materia contra la corrupción. En 2022, ya firmaba como Fiscal Titular Nacional Plena, un alto rango dentro del MP con la completa autoridad para ejercer investigaciones penales y la dirección de la justicia a nivel nacional.

Procesos judiciales con motivos políticos

Aunque el nombre de Mora Salcedo es poco conocido en la opinión pública, su firma y veredicto aparece en decenas de procesos judiciales en contra de disidentes y políticos de oposición.

Mora Salcedo se dio a conocer en agosto de 2018, cuando fue designado para investigar el intento de magnicidio en contra de Nicolás Maduro en el caso de los drones. Según información recopilada en redes sociales y distintas ONG, el fiscal tuvo a su cargo la actuación del Ministerio Público en contra del general Héctor Hernández Da Costa, el exdiputado Juan Requesens y otros 15 civiles y militares presuntamente vinculados al hecho.

Se conoció también que participó en el caso del concejal Fernando Albán quien falleció en extrañas circunstancias mientras estaba bajo custodia del Estado en 2018. Aunque a Farik Mora Salcedo no se le menciona directamente en el caso Albán, su nombre aparece en los mismos expedientes judiciales que involucran a Juan Requesens y Roberto Marrero.

En unas declaraciones de Sergio Vergara, menciona a la juez Carol Padilla, Dinora Bustamante y Farik Mora quienes forman parte del Tribunal Primero de Terrorismo.

El secuestro a @ROBERTOMARRERO fue llevado por el Tribunal Primero de Terrorismo, a cargo de la Juez Carol Padilla, los fiscales Farik Mora y Dinorah Bustamante,. Al momento de su salida, Roberto me dijo que en su casa fueron sembrados dos fusiles y una granada pic.twitter.com/5tYKIIUIZy — SERGIO VERGARA G. (@SergioVergaraG) March 21, 2019

El fiscal Farik Mora llevó a cabo el allanamiento de la vivienda y posterior detención del abogado Roberto Marrero (mano derecha de Juan Guaidó en 2019) y del legislador de la Asamblea Nacional electa en 2015, Sergio Vergara.

En 2019, Mora Salcedo fue acusado por Elliot Abrams, Representante Especial de Estados Unidos para Venezuela de estar involucrado en la detención de Roberto Marrero y aseguró que por ello “tendría consecuencias”.

Elliott Abrams señala a los individuos involucrados en la detención de Roberto Marrero: Juez, Carol Padilla; fiscales, Farid Mora Salcedo y Dinora Bustamante; y oficiales del SEBIN, Dani Contreras y Ángel Flores.



"Habrá consecuencias para estos individuos" pic.twitter.com/vQuOr8nzUc — USA en Español (@USAenEspanol) March 22, 2019

En ese mismo año, la abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju, denunció a través de su cuenta en X que Mora Salcedo tiene su oficina dentro de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desde donde opera para reprimir y perseguir bajo las órdenes directas de funcionarios de alto rango.

Ellos son los fiscales Farik Mora Salcedo y Dinora Bustamante. Ambos denunciados ayer por tener oficina dentro del DGCIM desde donde operan para reprimir y perseguir. Evidentemente las órdenes son directas: Maduro, Reverol, Vladimir, William Saab. pic.twitter.com/vuyWLwQA2Q — Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) March 21, 2019

En el 2021, Mora Salcedo fue uno de los fiscales encargados de procesar al diputado Freddy Guevara por los presuntos delitos de traición a la patria, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir.

En febrero de 2021, Mora Salcedo fue llamado a formar parte de una comisión especial parlamentaria para investigar los presuntos daños contra la república en el período 2016-2021, momento en el cual la oposición tenía el control en la AN.

#EnVideo📹| Pdte. Comisión para Investigar Hechos de Corrupción, @JoseBritoVe: Se ha formalizado la incorporación de dos fiscales nacionales para la investigación de los daños al patrimonio de la república por parte de la directiva del año 2016 – 2021#UniónDeLosPueblos pic.twitter.com/rw2vxLCImM — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) February 5, 2021

“Torturados le vieron la cara”

El pasado 24 de mayo de 2024, la periodista Sebastiana Barráez publicó una nota en el portal Infobae donde recogió el testimonio de cinco condenados por el caso de los drones. Las víctimas denunciaron ante el tribunal en presencia de las jueces Katherine Haringhton y Carol Padilla, que fueron torturados en presencia del fiscal Mora Salcedo.

En la nota, Barráez señaló que Farik Mora Salcedo es uno de los fiscales más cercanos a Tarek William Saab por “amistad y privilegios”. Indicó que este “no repara para imputar con argumentos falsos o fabricados informes de inteligencia”.

Uno de los testimonios que la periodista reveló en su nota es el de Alberto José Bracho Rozquez, condenado a 30 años. Bracho indicó que después de las torturas que sufrió después de su detención al primero que le vio la cara fue al fiscal Mora Salcedo.

“Cuando me quitan la capucha al primero que veo es a este señor Farik (fiscal Farik Karin Mora Salcedo)”, dijo Alberto José Bracho Rozquez.

Brayan de Jesús Oropeza Ruiz, condenado a 30 años de prisión afirmó: “El Fiscal Farik Mora, estuvo presente cuando me torturaron”.

“Me llevaron, me golpearon en presencia de Farik (fiscal Farik Karin Mora Salcedo)”, declaró Yolmer José Escalona Torrealba quien fue condenado a 30 años de prisión.

Argenis Gabriel Valera Ruiz condenado a 30 años, narró ante el tribunal: “me daban golpes y golpes. Ahí vino el doctor Farik y me dijo de un Ipad y la toqué, son mis huellas; con una pistola en la cabeza y con mi mamá presa por este mismo caso”.

Juan Carlos Monasterios Vanegas, sargento mayor de primera, también condenado a 30 años, reconoció la presencia del Fiscal Mora mientras fue torturado: “¿Cómo van a decir que se garantizaron nuestro derecho cuando el Fiscal Farik Mora, estuvo presente en nuestra tortura?”.

Sancionado por varios países

Farik Mora Salcedo no escapó de las sanciones internacionales por su participación en distintas violaciones a los derechos humanos cometidos en Venezuela.

El 29 de junio de 2020, la Unión Europea lo sancionó por “socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela” y por su participación en el enjuiciamiento y detenciones arbitrarias de políticos de oposición y miembros de la AN de 2015.

En diciembre de 2020 el Reino Unido sancionó al fiscal por “graves violaciones a los derechos humanos y persecución judicial de opositores”.

El 7 de julio de 2020, Suiza informó que sancionó al fiscal por su “complicidad en detenciones arbitrarias y procesos judiciales sin garantías”.