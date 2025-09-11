“Ofensiva permanente”: Maduro anuncia plan militar en medio de tensiones con EEUU

En horas de la madrugada de este jueves, 11 de septiembre, el gobernante Nicolás Maduro anunció el despliegue del “Plan Independencia 200”, que consta de la activación de 284 “frentes de batalla” en varios sectores del país, incluyendo las costas y la frontera con Colombia.

Desde Ciudad Caribia, y en compañía de Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, Maduro expresó que daba inicio a una operación “dentro del concepto de defensa integral de la nación”. Además, indicó: “Debemos tener nuestras costas de punta a punta libres de imperialistas, invasores y grupos violentos”.

“Estamos activando en este momento, de norte a sur, de este a oeste, desde todas las costas del caribe, desde las frontera con Colombia, el oriente del país y el sur, 284 frentes de batalla con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y todo su equipamiento. Vamos entonces a la consolidación de posiciones y a la consolidación del sistema defensivo nacional. Milicia Nacional Bolivariana desplegada en la toma de sus objetivos de manera inmediata”, agregó.

El despliegue de unidades armadas se produce en estados costeros como Falcón, la región del Catatumbo en Zulia, los Andes y los llanos de Apure. Maduro enfatizó en la “unión popular-militar-policial”, cuyos objetivos -según dijo- son la defensa integral, la resistencia activa y la ofensiva permanente.

Este anuncio se produjo en medio de crecientes tensiones con el gobierno de Estados Unidos, que desplegó una operación naval en el Caribe bajo la bandera de la lucha contra el narcotráfico.

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional de corte oficialista, Jorge Rodríguez, afirmó que con la activación del “Plan Independencia 200” se defenderá “sin vacilación cada palmo del sagrado territorio de la patria” frente a las presuntas amenazas del gobierno de Estados Unidos y su Ejército. “Ha ocurrido el despertar y la consolidación de la unidad del pueblo de Venezuela frente a las patrañas, agresión y mentiras”, dijo.

“Una ofensiva permanente”

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reunido con diferentes cuerpos de seguridad en el estado Falcón, también habló en horas de la madrugada del jueves e informó que se trata de una “ofensiva permanente en todos los rincones del país”.

“Quienes creen que les va a ser muy fácil llegar acá a Venezuela y destruir un pueblo, no nos conocen. Cada hombre, cada mujer, en todas las instancias donde se encuentre debe ser un factor de una resistencia prolongada porque como es el imperio, ellos creen que eso va a ser llegar y listo, no nos conocen”, señaló Cabello.

Cabello dijo que “hay que estar preparados”, afirmando que “el imperio” de Estados Unidos “es el mismo que ha acabado pueblos bajo la excusa de armas de destrucción masiva, bajo la excusa de ser cobijo de grupos terroristas y ahora con nosotros utilizan una combinación de todas para atacar a nuestro país, para atacar al hermano presidente Nicolás Maduro”.

“Vigilamos cada espacio, punto y sector del estado Falcón. Es un despliegue de máxima movilización en práctica de la resistencia activa”, dijo Cabello durante un pase televisivo desde la refinería petrolera de Amuay.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país