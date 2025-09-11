Primera ministra Trinidad y Tobago aseguró que no buscará cuerpos de presuntos narcotraficantes

La primera ministra de Trinidad y Tobago Kamla Persad-Bissessar aseguró que no buscará los cuerpos de los supuestos narcotraficantes atacados la semana pasada por Estados Unidos en el Caribe y deportará a 200 presos venezolanos de sus cárceles.

“No desperdiciaremos nuestros recursos buscando esos cuerpos. Los recursos de nuestra guardia costera serán usados para proteger nuestras fronteras, no para buscar traficantes de drogas muertos”, aseguró la mandataria.

De acuerdo a la primera ministra, los cuerpos serán recuperados en el caso de que lleguen a las costas trinitenses.

Dos cuerpos aparecieron entre el viernes y el domingo en las costas trinitarias y se sospecha que podrían estar vinculados con el ataque llevado a cabo por el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Persad-Bissessar salió al paso a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien solicitó a la primera ministra trinitense que busque los cadáveres de los tripulantes a bordo de la lancha con presuntos narcotraficantes que fue atacada por Estados Unidos el 2 de septiembre.

“Además, pronto deportaremos a unos 200 venezolanos que se encuentran en nuestras cárceles”, añadió Persad-Bissessar.

La mandataria agregó que el Servicio de Policía de Trinidad y Tobago (TTPS, por sus siglas en inglés) aumentó la vigilancia de los migrantes que llegan ilegalmente a Trinidad.

Durante 2024 alrededor de 2.000 venezolanos arribaron a Trinidad y Tobago a través de rutas marítimas irregulares de acuerdo a un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.