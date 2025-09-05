FVM: Llamado a retorno del personal educativo el #8Sep viola el marco legal vigente

El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, insistió nuevamente en su llamado al retorno del personal educativo a las labores administrativas y de planificación en los planteles a partir del lunes 8 de septiembre.

A través de su canal de Telegram, Rodríguez señaló que el próximo lunes habrá una “reunión online con todo el personal docente, administrativo y obrero, voceros y voceras estudiantiles y del movimiento de familia para presentar el calendario escolar”.

Asimismo, señaló que el 9 de septiembre los docentes “tendrán jornadas de formación en base a los programas de contenidos educativos que hemos reorganizado, para su aplicación en aula durante el año escolar”.

Ante este anuncio de Rodríguez, la Federación Venezolana de Maestros (FVM) manifestó su preocupación por la convocatoria del ministro por “por contravenir lo establecido explícitamente” en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica de Educación, donde se especifica que cada año escolar debe comenzar el primer día hábil de la segunda quincena de septiembre -que este año es el martes 16- y que los 60 días hábiles de vacaciones para los docentes incluyen el mes de agosto, la primera quincena de septiembre y lo que señale el calendario escolar de cada año.

“Esta norma no es un capricho; es la base para la planificación educativa, el respeto a los derechos de docentes, estudiantes y la comunidad educativa”, insistió el gremio en un comunicado difundido en redes sociales.

Además, la FVM advirtió que esta “modificación unilateral” no solo implica una “vulneración del marco legal vigente”, sino que también “afecta los derechos laborales del personal docente, administrativo y obrero, quienes tienen derecho a disfrutar de 60 días hábiles de vacaciones conforme a la normativa”. La convocatoria anticipada “compromete el cumplimiento de este derecho y genera incertidumbre en las comunidades educativas”, acotó.

En ese sentido, el gremio educativo solicita la “revocatoria inmediata” de la decisión de Héctor Rodríguez y que se garantice el cumplimiento del reglamento de la Ley Orgánica de Educación.

“La planificación educativa debe sustentarse en principios de legalidad, respeto y participación, especialmente en un contexto donde las condiciones materiales de las escuelas, la situación salarial del personal y la calidad del servicio educativo requieren atención urgente y coordinada, cosa que no existe en los momentos actuales”, añadió la FVM.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país