Lo que se sabe sobre la prohibición de uso de drones en Venezuela

El gobierno nacional, a través de los ministerios de Relaciones Interiores, Defensa, Transporte y Economía y Finanzas, anunció la prohibición temporal de la circulación y comercialización de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), conocidas popularmente como drones, en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.927, con fecha del 18 de agosto de 2025, “se prohíbe la operación y circulación aérea en todo el espacio geográfico” del país las Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPA), bien sean “remotamente pilotadas o no pilotadas”, durante 30 días continuos que podrán ser prorrogables “de ser necesario”.

También quedaron prohibidos los aeromodelos, así como la “instrucción, capacitación, adiestramiento, compra, venta, fabricación, distribución, importación y exportación, de los equipos, artefactos o dispositivos, sus partes y componentes”.

Asimismo, la Gaceta indicó que quedan exceptuados de la aplicación de esta medida todos los “órganos de seguridad ciudadana “y defensa del Estado, en el ejercicio de las funciones inherentes, establecidas en el ordenamiento jurídico venezolano y debidamente autorizados por la autoridad competente”.

El documento también señaló que el Ministerio de Transporte podrá emitir las excepciones a la aplicación de esta Resolución Conjunta, a los “órganos y entes del Estado y demás personas naturales o jurídicas de derecho público o privado”.

La Gaceta subrayó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) y los órganos de seguridad ciudadana y de defensa del Estado actuarán de conformidad con lo establecido en la resolución conjunta, que se publicó en Gaceta el pasado 21 de mayo, de los ministerios de Interior, Defensa y Transporte, la cual se dictaron las normas para “coordinar el control de la actividad aeronáutica civil” que se desarrolle con drones en territorio nacional.

Agregó el documento que los aspectos no previstos en la resolución conjunta serán resueltos por el Ministerio de Transporte, por conducto del INAC, en coordinación con el Ministerio de Interior, Defensa, Economía y Finanzas; y el Seniat.

Intento de “magnicidio” con drones en 2018

El uso de drones ha estado bajo especial escrutinio en Venezuela desde el 4 de agosto de 2018, cuando se denunció un “intento de magnicidio” contra Nicolás Maduro durante un acto militar en la avenida Bolívar de Caracas. Según la versión oficial, dos drones cargados con explosivos fueron neutralizados por fuerzas de seguridad, en un hecho que derivó en un endurecimiento de las restricciones sobre el uso civil y comercial de estos dispositivos.

Tras el incidente, el gobierno venezolano reportó la detención de seis personas, calificándolas como “terroristas y sicarios” y señalando que enfrentaban cargos de “terrorismo y magnicidio en grado de frustración”.

Entre los detenidos figuraba el diputado Juan Carlos Requesens, acusado por el gobierno de estar implicado como parte del supuesto complot. Pasó años bajo custodia, fue condenado en 2022 a ocho años de prisión y finalmente liberado en octubre de 2023 como parte de un acuerdo con Estados Unidos. Actualmente se encuentra en territorio estadounidense.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país