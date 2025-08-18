Activista de izquierda María Alejandra Díaz salió del país tras meses refugiada en Embajada de Colombia

La abogada y militante de izquierda venezolana María Alejandra Díaz confirmó este domingo, 17 de agosto, que logró salir de Venezuela, luego de permanecer refugiada desde enero en la embajada de Colombia en Caracas, donde se encontraba bajo resguardo tras meses de persecución y asedio de cuerpos de seguridad.

En un mensaje difundido en redes sociales, Díaz agradeció al gobierno del presidente colombiano Gustavo Petro, a la Cancillería, al embajador Milton Rengifo y a todo el personal diplomático que la acompañó durante su estancia en la sede diplomática.

“Confirmo la noticia de que logré salir de Venezuela, ya estoy en Colombia en compañía de mi familia, de mi madre y de mis hermanos que están aquí conmigo. Dejé allá la mitad de mi corazón porque se quedan mis hijos, mis otros hermanos, mi nieto. Pero al menos ya nosotros estamos a salvo”, expresó Díaz en el video.

Díaz señaló que en esta nueva etapa, en condición de migrante forzada, dedicará un tiempo a reflexionar y replantear sus objetivos, siempre con la vista puesta en su país. “Espero entiendan que debo hacer un silencio, reflexionar, reordenar los planes. Debo además replantearme nuevos objetivos, pensando siempre en Venezuela y en la familia”, dijo.

En su mensaje, también envió palabras a los venezolanos que viven en el exilio: “El venezolano tiene una particularidad y es que es un ser humano extraordinario, convirtámonos en semillas de luz”, agregó.

Por esta vía informo oficialmente que gracias a las gestiones del gobierno del presidente .@petrogustavo de la Canciller .@ryvillavicencio, así como del embajador Milton Rengifo y a la colaboración de decenas de héroes anónimos, que logramos salir de la Residencia del…

Su rol y la escalada de tensión política

Díaz fue presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales de la extinta asamblea nacional constituyente, y también tuvo un rol importante en la televisión estatal como conductora y consultora jurídica, lo que la alineaba inicialmente con el chavismo.

Sin embargo, antes de las elecciones presidenciales de 2024, anunció que no apoyaría a Nicolás Maduro. Incluso, tras los comicios presentó un recurso judicial, junto a otros disidentes y el excandidato Enrique Márquez -actualmente detenido-, para exigir la publicación desagregada de los resultados electorales, lo que el Tribunal Supremo calificó como una “temeridad”. Esto derivó en una multa y en la suspensión temporal de su licencia para ejercer como abogada.

En enero de 2025, María Alejandra Díaz se presentó en la residencia de la embajada de Colombia en Caracas solicitando asilo diplomático, debido a sufrir, durante varios meses, persecución directa y asedio de fuerzas de seguridad venezolanas.

El 11 de enero de 2025, el Gobierno colombiano le concedió asilo diplomático; la Cancillería de ese país notificó posteriormente al Gobierno venezolano sobre esta decisión. Pero denunció que la administración de Maduro se negó a otorgarle un salvoconducto para salir del país bajo protección diplomática.

Estuvo varios meses escondida

Previo a su salida, Díaz emitió un comunicado el 5 de agosto, en el que relató las condiciones de su refugio y solicitó a las autoridades venezolanas y colombianas una solución definitiva a su situación. Contó que estuvo “varios meses escondida” hasta que solicitó asilo en la Embajada de Colombia.

“Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero de 2025, y estando aún bajo la persecución de la PNB (Policía Nacional Bolivariana) antiterrorismo, me presenté en la residencia del embajador de Colombia en Venezuela solicitando asilo diplomático frente al acoso del Gobierno nacional”, explicó.

Díaz explicó que el 13 de enero le fue notificado verbalmente que el asilo había sido concedido y que el gobierno venezolano ya había sido informado. Sin embargo, durante meses guardó silencio público por petición expresa del embajador, como condición de su resguardo.

En fecha 9 de enero de 2025 denuncié la persecución bajo la cual me encontraba y la situación irregular de asedio y detención temporal que sufrieron mis familiares. Permanecí escondida hasta que el día 11 de enero de 2025, y estando aún bajo la persecución de la PNB…

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país