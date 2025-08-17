Gobierno anuncia fecha para el regreso a clases

Héctor Rodríguez, ministro de Educación, anunció la fecha del regreso a clases. El próximo 15 de septiembre inicia en todo el país el nuevo año escolar 2025-2026 en Venezuela.

El funcionario informó también que el 8 de septiembre, el personal obrero, administrativo y demás trabajadores deberán incorporarse a sus labores.

En entrevista para Unión Radio, el viceministro de Educación Media y Técnica, Eloy Sira Galíndez, explicó que para este nuevo regreso a clases se están implementando ajustes en el plan de estudios en áreas como Matemáticas, Ciencias Naturales, Lectura y Escritura, así como Geografía, Historia y Ciudadanía.

Según Galíndez, los cambios buscan garantizar que los estudiantes de todos los niveles tengan acceso completo a los contenidos académicos del año escolar.

Sin salario ni infraestructura

El anunció del regreso a clases se da en el mismo contexto y exigencias que han venido denunciando los maestros y docentes de todo el país desde hace varios años: un salario digno.

Los salarios de los docentes están muy por debajo del precio de la canasta alimentaria familiar, que en junio se cotizó en $550,39, según un informe del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM).

Los educadores reciben bonificaciones mensuales a través del Sistema Patria, que no superan los 100 dólares, y que tampoco inciden en sus prestaciones.

En Venezuela, el salario mínimo está estancado en 130 bolívares desde marzo de 2022. El Gobierno nacional emplea la entrega de bonificaciones a través del sistema patria a empleados del sector público, jubilados y pensionados, quienes exigen que ese pago se tome en cuenta para los cálculos de vacaciones, utilidades y liquidaciones.

El deterioro de la infraestructura escolar es un tema ampliamente denunciado por los sindicatos del sector desde hace varios años. Para 2024, cifras del Sindicato Venezolano de Maestros estimaron que 40% de las escuelas públicas del Distrito Capital presentan deterioro en sus infraestructuras.

A pesar de que no hay datos oficiales, en marzo de 2024 la asociación civil “Con la Escuela” publicó un informe sobre la situación estructural de escuelas y liceos del país el cual arrojó que el 41,77% presentaba problemas, fallas eléctricas y en el suministro de agua.

Llamado a la participación

A pesar de este panorama, Héctor Rodríguez hizo un llamado a padres y representantes a involucrarse activamente en la educación de sus hijos durante el año escolar: “Yo les pido a madres y padres que estén pendientes del contenido que deben recibir sus hijos semana por semana”, señaló el ministro, destacando la importancia de la supervisión familiar.

*Con información de EC y EP