“El periodismo no es un delito, el silencio sí”: piden libertad de trabajadores de medios

En un acto celebrado este 4 de julio en la Casa Nacional del Periodista en la avenida Andrés Bello, de Caracas, se exigió la libertad de los 20 trabajadores de los medios que permanecen detenidos en el país y se desplegó un afiche gigante con sus rostros, para insistir en que la sociedad no los olvide y se sume a la defensa por el libre ejercicio del periodismo.

El acto, que se desarrolló en medio de una copiosa lluvia que cayó durante toda la jornada en la ciudad capital, fue convocado por el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Círculo de Reporteros Gráficos.

#Ahora Despliegan gigantografía en la fachada de la sede del Colegio Nacional de Periodistas, en Caracas, en honor a los colegas del gremio detenidos. #4Jul pic.twitter.com/7pHPdc9bN8 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) July 4, 2025

Durante el evento Marco Ruiz, secretario general del SNTP, leyó un comunicado en el que el gremio periodístico venezolano reclamó, entre otros puntos, la libertad de los detenidos, el cese de procesos judiciales “infundados” contra periodistas y trabajadores de medios y quienes ejercen su derecho a informar, la derogación de leyes que criminalizan la libertad de expresión, el fin del cierre de emisoras de radio, el cese del bloqueo ilegal a medios y la implementación de políticas que protejan a los periodistas y su labor, especialmente cuando cubren temas sensibles y abusos del poder.

“A los detenidos, no los olvidamos, a los carceleros, los seguiremos denunciando . Dejen en libertad a los injustamente presos. Al país entero le pedimos su solidaridad, no se acostumbren ni normalicen el silencio, el periodismo no es un delito, el silencio sí lo es”, sostuvo.

Alertó que la persecución contra los periodistas es cotidiana, y que además de los 20 trabajadores de medios detenidos, 12 enfrentan medidas cautelares que los mantienen “sometidos a procesos infundados, y ocho más están siendo sometidos a interrogatorios o evadiendo órdenes de captura por hacer su trabajo en la clandestinidad“.

“Existe una política deliberada para intimidar, censurar y borrar la verdad. El Estado ha convertido el periodismo en una amenaza y ha hecho del silencio una política (…) Se ha convertido en una práctica permanente el uso de la legislación penal y antiterrorista para silenciar a periodistas, medios de comunicación y trabajadores de la prensa”, sentenció.

Remarcó que las comunidades “son las primeras víctimas del silencio”: “Sin periodistas no hay justicia, no hay verdad y no hay futuro”.

Ruiz destacó también el panorama mediático en el contexto actual en el que, además de las amenazas, los trabajadores de medios se enfrentan a “contratos de trabajo informales” y carecen “de estabilidad, con sueldos insuficientes y con un pluriempleo que pasa del 70%, es decir, periodistas con dos o más trabajos para poder subsistir“.

El secretario general nacional del Círculo de Reporteros Gráficos, José Esparragoza, por su parte, también se sumó al llamado por la liberación de los detenidos para que la libertad de expresión “siga teniendo fuerza en el país”.

Ovidio Morales, arzobispo emérito de Los Teques, fue invitado al evento y desde allí envió también una palabra de consuelo y fortaleza espiritual a los periodistas detenidos y a sus familiares, además de recalcar la importancia de garantizar la libertad de expresión en el país.

“Mi segunda vocación, después de la sacerdotal, fue la de comunicación social (…) Dios hizo al ser humano para vivir libre y comunicarse libremente, como un ser dialogante”, destacó.

Las voces de los familiares de detenidos

En el evento también estuvieron presentes familiares de periodistas detenidos, como la mamá de Nakary Ramos, Francis Ramos, quien comentó el impacto que ha tenido en el seno de su familia la detención de su hija, trabajadora del medio Impacto Venezuela, por hacer un reportaje sobre la inseguridad.

“Ha sido muy duro para la familia, especialmente para la hija de Nakary, que solo que tiene cinco años, ha sido muy duro estar sin sus padres. Rogamos a las autoridades competentes para que revisen sus casos y puedan salir en libertad.

Deisy Peña, reportera gráfica que fue detenida en Los Teques en agosto de 2024 en el marco de la represión poselectoral, también comentó brevemente lo que fue la experiencia del injusto proceso que atravesó.

“Fueron cuatro meses y medio en los calabozos, fue un proceso que marcó a mis padres, hermanos, hijos, yo tengo tres hijos, solo la mayor se enteró, mis hijos más pequeños estuvieron engañados, les dijeron que yo estaba de viaje para que no experimentaran ese trauma. ¿Cómo decirles que su madre estaba presa por hacer su trabajo? (…) Gracias a Dios y al esfuerzo de todos hoy estoy aquí. Sigo trabajando, pero con limitaciones para poder ejercer”, narró.

Francys Fernández, esposa del periodista Carlos Julio Rojas, reveló que gracias a las denuncias y a la presión mediática a su esposo le restablecieron las visitas y que pudo verlo hace unos días en El Helicoide:

“Sucedió un evento irregular con él, pero él está fuerte y es digno de ser periodista. Él me dice que cuando descubrió su vocación, descubrió todo lo que quería hacer en la vida ayudar a la gente, defender derechos, denunciar lo que está mal, y me comenta ‘hoy estoy preso por eso, pero sigo pensando que mi vocación es lo que me va a llevar a la libertad'”, dijó.

Precisó que Rojas estuvo recluido cuatro noches en una celda de castigo conocida como “El Tigrito”, de espacio reducido, lo que le causó un lumbago. Agregó que, por fortuna, le suministraron el tratamiento.

“Carlos Julio les dice que el hecho de que los periodistas sigan ahí lo llena de fuerzas, y que es un mensaje de que él no se equivocó de carrera (…) la fuerza de él hoy en día son ustedes -los periodistas- no lo abandonen ni a él ni a todos los que siguen detenidos. Ustedes dejaron de ser sus colegas para convertirse en sus héroes, no se cansen de luchar, no se cansen de apoyarnos (…) “, clamó.

Adriana Briceño, esposa de Ángel Godoy, redactor de Punto de Corte, destacó el profesionalismo del trabajo del hombre que tiene 178 días detenido de forma arbitraria.

“Nuestra exigencia sigue siendo la misma, la solicitud del debido proceso, el respeto a sus derechos constitucionales, desde el día 96 tenemos acceso a contacto y el derecho a la visita, pero no todos tienen esa oportunidad. Es muy duro, hemos sabido sobrellevar las cosas, tenemos un hijo que el 31 de julio se gradúa de bachiller y papá no está con él, pero espiritualmente está con nosotros”.

Recalcó que no tienen aún claro las razones por las que está detenido y reveló que hubo un cambio de defensor público: “En los días de visita le ofrecemos tiempo de calidad, es lo único que por ahora podemos hacer (…) Yo sé que pronto van a salir, esto es transitorio, lo que tenemos que tener es mucha fuerza para dársela a ellos el tiempo que estén ahí”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país