Denuncian “desbordamiento de la represión” y 60 personas en desaparición forzada

Este miércoles, 18 de junio, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció un “desbordamiento de la represión” y al menos 60 personas en desaparición forzada en las últimas semanas.

En una rueda de prensa, desde la Sala de Juicios Orales en la Escuela de Derecho Universidad Central de Venezuela (UCV), el Clippve denunció un aumento de la represión, detenciones arbitrarias, desapariciones y la criminalización del derecho a informar, opinar y defender derechos.

El abogado y coordinador de exigibilidad de la ONG Provea, Marino Alvarado, manifestó su preocupación por los recientes encarcelamientos de dirigentes políticos, activistas de DDHH, economistas y hasta hinchas de un equipo de futbol.

Alvarado indicó que además de la desaparición forzada, ahora “quieren convertir la incomunicación prolongada en una política de Estado”.

Alvarado hizo un llamado al Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y al Fiscal General de la República a que actúen ante esta situación de conformidad con lo que establece la Constitución.

Por su parte, Andreína Baduel, vocera del Comité alertó a la comunidad internacional a que no abandonen a los venezolanos ante esta nueva escalada represiva en contra de quienes piensan distinto y se atreven a alzar la voz.

Baduel, quien tiene a su hermano detenido desde el 2021, recalcó que 60 presos políticos están en cárceles y comandos policiales con graves problemas de salud. “Muchos están en riesgo de muerte inminente si no se les brinda atención médica especializada y oportuna”, dijo.

Andreína Baduel indicó que la “política del aislamiento como mecanismo de tortura se ha intensificado” y que hay 16 presos aislados en El Helicoide en Caracas y dos en el Fuerte Guaicaipuro en Charallave.

La activista por la defensa de los derechos humanos recordó que cuatro adolescentes están detenidos y criminalizados por solo “pensar distinto”.

Recordó el caso de Freddy Superlano, quien lleva más de ocho meses detenido y aislado en El Helicoide. También el de Pedro Guanipa, hermano del dirigente político Juan Pablo Guanipa, y el activista Jesús Armas.

El Comité solicitó a las autoridades nuevamente que se permita el ingreso de oficiales de la Oficina del Alto Comisionado y la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión.

“Queremos reiterar nuestro llamado a que se permita el ingreso de la Cruz Roja Internacional a los distintos centros de reclusión para que puedan constatar la situación de nuestros seres queridos y, asimismo, pedir en esta oportunidad que se permita el ingreso de oficiales de la Oficina del Alto Comisionado (de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) para que también constaten in situ todo lo que venimos denunciando”, manifestó.

La ONG Foro Penal, en su último balance sobre los presos políticos en Venezuela, informó que actualmente hay 932 detenidos por motivos políticos.

Durante la rueda de prensa, varios familiares de los detenidos comentaron el tiempo que llevan sin saber de sus familiares, al tiempo que exigieron a las autoridades se les permitan las visitas y el acceso a tratamientos médicos.

Ramón Guanipa, hijo del dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, señaló que los presos políticos en Venezuela “están pagando un precio por ser valientes”.

Carol Figueredo, esposa de Pedro Guanipa, dijo que tiene 265 días sin ver a su ser querido, quien está en El Helicoide. “Hoy quiero pedirle a quienes tienen el poder que se pongan en la posición de nosotros. No es posible que nuestros hijos no puedan ver a sus padres”

Betsaida Natera, madre de Geomer Martínez, denunció que el militar –uno de los condenados por el alzamiento de Cotiza en 2019– se encuentra incomunicado desde el pasado 20 de abril en el Fuerte Guaicaipuro, luego de haber sido trasladado arbitrariamente a ese lugar en febrero desde la cárcel de Ramo Verde.

“Que no sigan los maltratos, que no sigan las torturas y que nos dejen ver a nuestros familiares, así como mi hijo, a todos los presos políticos (…) El no saber nada de nuestro familiar, de verdad es bastante fuerte”, exigió.