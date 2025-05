“Me encuentro en estado de indefensión”: Denuncian “acoso permanente” contra Juan Barreto

Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos, denunció este domingo, 18 de mayo, que el exalcalde de Caracas y líder del partido Redes, Juan Barreto, vive un “acoso permanente” desde hace al menos 17 días continuos por parte de funcionarios de seguridad del Estado.

A través de su cuenta de X, donde compartió una imagen tomada por cámaras de seguridad donde se ve a patrullas del Sebin rodeando la casa de Barreto, Alvarado señaló que pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro buscara implementar una “nueva modalidad de represión“, que sería “imponer casa por cárcel aunque no te abran un proceso judicial.

“Le han colocado vigilancia policial hasta por 17 días continuos. No lo dejan salir de su casa, no le permiten ingreso de familiares o amigos. Ha perdido consultas médicas porque no puede salir. Acosan también a los vecinos”, advirtió Alvarado.

Marino Alvarado añadió que la vigilancia policial fuera de la residencia de Juan Barreto está presente día y noche, denunciando que se trata de un “acoso permanente sin que se le haya notificado formalmente que existe contra él una investigación”, dijo.

En ese sentido, señaló que la Defensoría del Pueblo ha sido notificada de la situación y sugirió al defensor Alfredo Ruiz “enviar personal a constatar esa situación, consultar también a los vecinos y evaluar los daños y perjuicios que le causan a la familia del profesor Barreto y a sus vecinos”.

Pareciera que el gobierno quisiera implementar una nueva modalidad de represión: imponer casa por cárcel aunque no te abran un proceso judicial.



Lo que viene ocurriendo con el ex Alcalde Metropolitano y ex diputado Juan Barreto es un ejemplo pic.twitter.com/YK9JjBHvcR — Marino Alvarado B (@marinoalvarado) May 18, 2025

“Me encuentro en estado de indefensión y vulnerabilidad”

Juan Barreto replicó el mensaje de Marino Alvarado para también denunciar la situación que está viviendo. “Soy un hombre de paz. No creo en atajos violentos. Defiendo la ruta del diálogo democrático y trabajo por el entendimiento dentro del marco de la Constitución”.

Denunció que sobre él y su familia “se ejerce un cerco desproporcionado y un acoso permanente e injustificado desde hace varios meses”. A eso agregó no ser un peligro para nadie, sino un “adulto mayor que vive con su familia”. Ante esto, preguntó: “¿Es acaso eso una amenaza para alguien? ?Cómo se justifica el uso permanente de numerosos agentes policiales dotados de pasamontañas y armas largas bloqueando mi puerta?”.

“Hago un llamado a las autoridades para que resuelvan esta situación irregular. Hago un llamado a las organizaciones de DDHH, pues me encuentro en estado de indefensión y vulnerabilidad”, alertó.

Soy un hombre de paz. No creo en atajos violentos. Defiendo la ruta del diálogo democrático y trabajo x el entendimiento dentro del marco de La Constitución. Sobre mi y mi familia se ejerce un cerco desproporcionado y un acoso permanente e injustificado desde hace varios meses.… https://t.co/Da6qaD1YN2 — Juan Barreto (@juanbarretoc) May 18, 2025

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país