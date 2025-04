“Por ser yerno de mi padre”: Hija de Edmundo González revela que le confirmaron el motivo por el que procesan a su esposo

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González Urrutia, reveló este sábado 26 de abril que después de 109 días desde la desaparición forzada de su esposo, Rafael Tudares, le confirmaron el motivo por el que lo procesan y lo mantienen detenido.

En un comunicado difundido a través de su cuenta en X, González de Tudares denunció que durante esta semana logró conversar con la defensora pública que lleva el caso de su esposo.

Según lo que expone la hija de Edmundo González, la defensora pública le indicó que contra Rafael Tudares un fiscal del Ministerio Público presentó una acusación; sin embargo, no se le permitió leer ni revisar el expediente.

Mariana González rechazó los argumentos que le dio la defensora pública y negó que su esposo sea el representante de las propiedades de su padre.

González de Tudares reiteró que los 109 días que lleva detenido su esposo “han sido una pesadilla”. Expresó que aún no encuentra las palabras adecuadas para explicarle a sus hijos de 7 y 8 años el motivo de la detención de Rafael Tudares.

“Como Madre no me queda otra alternativa que ayudarlos a procesar adecuada y responsablemente lo que están viviendo y sufriendo”, indicó.

Mariana González de Tudares informó que la defensora pública le notificó que a Rafael se le hará una audiencia preliminar el 19 de mayo de 2025, en horas de la noche, pero que no le permitirán estar presente

“Rafael sigue en situación de desaparición forzada. Hasta ahora, no lo he encontrado. En el centro de detención militar que la Defensora Pública me indica que supuestamente se encuentra: Rodeo I (SESMAS), simplemente no está. He ido constantemente a ese lugar y los efectivos militares que me atienden me aseguran que allí no se encuentra”.