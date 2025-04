Se cumplen ocho años del asesinato de Juan Pablo Pernalete: una herida abierta de la impunidad en Venezuela

Se cumplen ocho años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, joven venezolano que a sus 20 años perdió la vida el 26 de abril de 2017 durante una protesta en Altamira, tras ser impactado directamente en el pecho por una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Su familia, con dolor y orgullo, recuerda su legado y exige justicia ante la impunidad que aún persiste.

“Son ocho años de la ausencia de nuestro amado hijo Juan Pablo Pernalete, quien era un joven soñador, optimista, apegado a causas nobles, amaba a su familia, a sus amigos, a su país. Soñaba con un mundo mejor, con una Venezuela llena de futuro y oportunidades. Si Juan Pablo estuviese vivo, seguro estaría graduado, jugando baloncesto, rescatando animalitos abandonados. Continuaría alzando su voz, defendiendo sus derechos, apostando por un país digno para todos los venezolanos”, expresó Elvira Llovera de Pernalete, madre del joven, en un audio difundido en redes sociales.

En su testimonio, recordó que Juan Pablo, como cientos de jóvenes que se manifestaron en 2017, mostró al país lo que significa el valor, la dignidad, el honor y el coraje. “Esos jóvenes que con tan corta edad y que no conocieron otro sistema de gobierno, sentían que debían salir a defender a sus hermanos. Tomaron una lucha de la cual ellos no eran responsables y decidieron estar al frente de una multitud de ciudadanos que sólo quería ser escuchada. Pero lejos de eso fueron encarcelados, desaparecidos, torturados, asesinados”, expresó.

“En ese año quedó regada la sangre de nuestros hijos en el asfalto y la impunidad de sus asesinatos grita justicia, derechos y libertades”, señaló.

El llamado es a no olvidar el sacrificio de estos jóvenes que, “con escudos de cartón pero con corazones valientes salieron a ejercer sus derechos y no regresaron”. Para la señora Elvira Llovera de Pernalete, “en honor a ellos debemos seguir apostando por ese país que estos valientes jóvenes no verán pero que lucharon para que otras generaciones la vivan en honor a ellos. Su sacrificio jamás debe ser olvidado.”

Finalmente, reiteró que seguirán adelante en memoria de su hijo: “Siempre seremos los padres de Juan Pablo Pernalete, ese maravilloso joven que nos entregó un testigo y un propósito por el que debemos seguir adelante. Nuestro amado hijo siempre será nuestro gran orgullo y bendición. Seguimos por amor a él”.

El patrón del olvido

El 24 de mayo de 2017, la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz confirmó que Juan Pablo Pernalete, de 20 años, murió por el impacto en el pecho de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional durante una protesta, contradiciendo la versión oficial que atribuía su muerte a sus compañeros de marcha.

Aunque las investigaciones identificaron el grupo militar responsable, nunca se señaló al autor material y el caso permanece impune ocho años después. La muerte de Pernalete no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de represión: decenas de manifestantes asesinados por fuerzas de seguridad en las protestas de 2014, 2015, 2017 y 2019 tampoco han obtenido justicia, tal y como lo reveló una investigación de Runrun.es titulada “El Patrón del Olvido”.

Esas manifestaciones respondían a la ruptura del orden democrático, la hiperinflación, la violencia y la escasez de alimentos, y sus víctimas hoy forman parte de una larga lista de crímenes que siguen sin ser castigados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país