Petro: “No reconocí ni reconozco a Maduro, pero la solución no es bloquear a Venezuela”

“Yo no reconocí el Gobierno de Maduro y no lo reconozco, pero creo que la solución no es bloquear más a Cuba y Venezuela, están mandando al hambre a los pueblos”, afirmó este 5 de abril el mandatario colombiano, Gustavo Petro, en un acto público en el que también aseguró que la migración de venezolanos no cesará mientras haya “bloqueo”.

“Quiten el bloqueo y no habrá migración”, insistió Petro, al tiempo que sostuvo que ese fenómeno no se soluciona con “más bloqueo ni mucho menos tratando a los venezolanos como parias de la Tierra”.

El gobierno de Petro ha dicho que en reiteradas ocasiones que no hubo elecciones libres en Venezuela, pero también ha descartado cortar relaciones con el gobierno de Maduro.

Petro también opinó este sábado que debe haber elecciones en Venezuela, “sin bloqueos y para todos y todas, y que sea la decisión libre del pueblo, cualquiera que sea”.

Resaltó también que cuando en el año de 2022 decidió retomar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Maduro, la entrada de venezolanas a Colombia disminuyó: “Sólo había que hacer eso, portarnos como hermanos porque los pueblos no tienen que sufrir lo que hacen sus gobiernos”, concluyó.

“No defendí al Tren de Aragua”

Petro también se refirió a las declaraciones hechas por Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interna del expresidente estadounidense Donald Trump, quien se refirió de forma polémica a un encuentro que sostuvieron. Noem dijo, tras visitar Bogotá, que Petro había criticado al gobierno estadounidense durante más de media hora, así como cuestionado la forma en la que se “malinterpreta” a los miembros del Tren de Aragua y que incluso le habría revelado que algunos miembros de la banda eran sus “amigos”.

“¿Yo qué tengo que ver con el Tren de Aragua? No sé qué palabra usó en inglés el traductor para entender que los estoy defendiendo. Me preguntó qué pensaba del Tren de Aragua y respondí que hemos tenido una experiencia en Colombia, que no sé cómo se está comportando en Venezuela, o en Estados Unidos. En Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada, vivían bien en Venezuela, veían su televisión, su beisbol, tenían cómo pagarle la cerveza a la novia (…) pero como vivían del petróleo y les cerraron el petróleo vinieron a vivir a Colombia, no encontraban la novia, la universidad, los miraban feos en los barrios de Colombia y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo, porque no es cierto. Es la violencia de la gente excluida y se puede solucionar fácil”, argumentó Petro.

El presidente colombiano consideró que a los jóvenes que caen en bandas delincuenciales como el Tren de Aragua por exclusión los puede salvar “el amor” y “tratarlos con afecto”.

ÚLTIMA HORA | Petro niega acusaciones de secretaria de Seguridad Nacional de Trump: “Dice que defendí al Tren de Aragua, ¿cuándo?"



*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.