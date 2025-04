La decisión de un juez de California que frenó temporalmente el TPS en claves

El 7 de abril de 2025 vencía el Estatus de Protección Temporal (TPS) que se otorgó para los migrantes venezolanos, pero este lunes 31 de marzo, una semana antes que expirara este beneficio migratorio, el juez federal estadounidense Edward Chen, de San Francisco, suspendió la decisión de eliminarlo.

La suspensión del TPS para los venezolanos había sido decidida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Con esta decisión, los migrantes que recibieron el beneficio en 2021 y 2023 -este último vencía en septiembre de 2025- tendrían que abandonar Estados Unidos.

“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos; costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”, indica el documento del juez Chen.

La organización Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) explicó que aunque esta “no es una medida definitiva”, sí representa un “alivio momentáneo” para los venezolanos protegidos bajo este estatus migratorio.

Hoy es un buen día para más de 350.000 venezolanos en EE. UU. Un juez federal ha bloqueado temporalmente el intento de eliminar el TPS.



— Venezuelans and Immigrants Aid (VIA) (@vianycorg) April 1, 2025

¿Cuál es el alcance de la decisión tomada por el juez Chen de California?

Víctor Badell, abogado de inmigración, explicó que la medida beneficia a todos los venezolanos que habían recibido el TPS, un universo de al menos 600.000 personas, lo que incluye las designaciones de 2021 y 2023.

El abogado también explicó que la decisión del juez señala que “hubo violación al debido proceso y al procedimiento administrativo, y, en consecuencia, estima que hay daños inminente y exige que se posponga la pretendida terminación del TPS por parte de la administración Trump”.

En consecuencia, añadió Badell, queda vigente “y en full efecto” la decisión firmada en enero por el anterior el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, de extender el TPS para los venezolanos, lo que permite que unos 607.000 beneficiarios actuales “retengan el TPS hasta el 2 de octubre de 2026, si continúan cumpliendo con los requisitos de elegibilidad del TPS”, según explicó en enero de 2025 el comunicado de Seguridad Nacional.

Asimismo, el experto indicó que los permisos de trabajo “quedan extendidos automáticamente hasta el 2 de abril de 2026” para ambas designaciones del TPS (2021 y 2023), pero aclaró que se debe “reaplicar al TPS antes del 10 de septiembre de este año y también al permiso de trabajo”.

Víctor Badell informó también que las personas con el carnet vencido y la publicación de Seguridad Nacional de enero de 2025 “pueden ir ante sus empleadores y corroborar que están autorizados para trabajar”.

Argumentos esgrimidos por el juez para decidir a favor de venezolanos

Entre los argumentos que el juez Edward Chen esgrimió para emitir esta suspensión, destaca que la medida de revocar el TPS podría causar “daños irreparables a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de vida se verán gravemente afectados, costar a Estados Unidos miles de millones de dólares en actividad económica y perjudicar la salud y la seguridad públicas en comunidades de todo el país”.

También, alertó que si los beneficiarios del TPS de Venezuela pierden su autorización de trabajo bajo el programa, “habrá impactos económicos adicionales en Estados Unidos y las comunidades donde residen actualmente”. A eso agregó que el costo para las empresas de reemplazar a los empleados despedidos “podría ascender a $1,300 millones de dólares”.

⚠️El juez federal Edward Chen, detuvo la revocatoria del Estatus de Protección Temporal #TPS para personas venezolanas en Estados Unidos prevista para el 7 de abril



El juez señaló que la medida de revocar el TPS podría causar daños "irreparables a cientos de miles de personas… pic.twitter.com/ooasOQd2Ti — Cepaz (@_CEPAZ) April 1, 2025

El juez federal de California, además, añadió que la afirmación de que las personas beneficiarias venezolanos del TPS representan algún tipo de peligro para EEUU o las comunidades donde residen “carece de fundamento”.

Otro punto que destacó el juez Chen es que los venezolanos beneficiarios del TPS “cuentan con un nivel académico superior al de la media estadounidense” -destacando que entre el 40 y el 54% de ellos cuenta con un título universitarios- así como también representan un alto índice de participación en el mercado laboral (entre 80 y 96%).

“Casi todos sus ingresos provienen de su trabajo (96%) y aportan miles de millones de dólares todos los años a la economía, incluyendo cientos, quizás miles, de millones de dólares en impuestos dirigidos al sistema de seguridad social. Su índice de criminalidad también es inferior al de la población estadounidense”, agregó el juez en la decisión.

“Los ciudadanos venezolanos beneficiarios de TPS cuentan con un nivel académico superior al de la media estadounidense (entre 40 y 54% de ellos cuenta con un título universitario), así como altos índices de participación en el mercado laboral (entre 80 y 96%), casi todos sus… pic.twitter.com/JXS3kXq06f — Walter Molina (@WalterVMG) April 1, 2025

El gobierno apelará la decisión

Adelys Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, vaticinó este martes, 1 de abril, que el gobierno de Estados Unidos apelará la decisión del juez Edward Chen, aunque adelantó que están preparados para ese escenario.

“El gobierno muy probablemente va a apelar. Nosotros no estamos esperando que no apele. Eso sería el mundo ideal (…) darse cuenta de que de que nosotros somos un gran activo para este país y que merecemos una oportunidad de seguir acá, pero no, lo que creemos es que van a apelar. Pero nuestros abogados están listos”, explicó Ferro en entrevista con VPI.

Así como los abogados “convencieron a los jueves” con argumentos, dijo Ferro, la organización también tiene argumentos para que sean escuchados por una corte de apelaciones. “Digamos que vamos paso a paso”, señaló, agregando que debe continuar vigente durante el proceso legal la orden del juez “más allá de las apelaciones”.

“Los venezolanos siguen protegidos hasta que haya una decisión final. Incluso de las cortes de apelaciones”, añadió Adelys Ferro.

#BuenosDiasVPItv | Adelys Ferro, directora de Venezuelan American Caucus, habla sobre el fallo a favor de los beneficiarios del TPS y una posible apelación del gobierno.



🗣️“El gobierno va a apelar, nosotros no estamos esperando que no apele. Nuestros abogados están listos,… pic.twitter.com/DXd0SeGh1z — VPItv (@VPITV) April 1, 2025

¿Qué viene ahora ?

Armando Olmedo, vicepresidente y asesor jurídico de Televisa Univisión, explicó que el próximo paso es esperar a la semana entrante, pues el juez dictaminó que ambas partes -los demandantes y el gobierno- deben presentar sus argumentos “para poder entonces determinar la legalidad de las acciones por el Departamento de Seguridad Nacional emitidas por Kristi Noem”.

Olmedo, entrevista con Satcha Pettro de Televisa Univisión, recomendó a los beneficiarios del TPS “asesorarse bien, visitar su abogado, y asegurarse de que tenga un caso listo”. A eso, añadió: “Si es que se levanta y se elimina esa orden de Kristi Noem, está listo para proceder lo antes posible”.

Durante el programa se le presentaron varias preguntas a Olmedo relacionadas con estatus migratorio. Una de ellas dice: “Mi esposo es residente y yo entré por medio de parole en febrero de 2024. En noviembre realizó la ajusta de estatus, pero ahora que pausaron las solicitudes indefinidamente, ¿qué hago?”. El experto dijo que, en este caso, “no hay mucho que se pueda hacer”.

La pausa del parole, explicó Olmedo, es “indefinida” por parte del gobierno, no solamente para los ucranianos, sino también para los que presentaron solicitudes, que entran bajo el programa de Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua.

“No sabemos cuándo se va a levantar. El gobierno ha dicho que van a analizar esos casos uno por uno, así que puede ser que se demoren bastante antes de que puedan comenzar a analizar y a estudiar esos casos. Se pueden mandar, lo que no pueden es adjudicar”, precisó.

➡️ Que sigue para miles de venezolanos luego de que un juez bloqueara temporalmente el fin del TPS para un grupo de estos inmigrantes.



➡️ El abogado Armando Olmedo, vicepresidente y asesor jurídico de Televisa Univision, explica.



Informa @SatchaPretto pic.twitter.com/8A9mAcWeeP — Univision Noticias (@UniNoticias) April 1, 2025

Hay otra demanda pendiente en Boston

Existe una tercera demanda contra la decisión de revocar el TPS que aún no tiene fecha de juicio. Fue interpuesta el 3 de marzo ante el Tribunal de Distrito por Haitian-Americans United, Inc., la Asociación Venezolana de Massachusetts, UndocuBlack Network, Inc., junto con cuatro migrantes haitianos y venezolanos residentes en Boston.

Al igual que las dos querellas anteriores, esta impugna la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Haití y Venezuela.

En la demanda se argumenta que la secretaria del DHS, Kristi Noem, no tenía la autoridad legal para anular la decisión tomada por el exsecretario del DHS, Alejandro Mayorkas. En concreto, se cuestiona la revocación de la extensión de 18 meses del TPS para Haití, concedida el 1 de julio de 2024, y la extensión de 18 meses del TPS para Venezuela, otorgada el 17 de enero de 2025.