Noticias

Más de 100 000 venezolanos podrían ser deportados de EEUU desde el 24A

Redacción Runrun.es Hace 51 mins

A partir del 24 de abril, más de 100 mil venezolanos corren el riesgo de ser deportados de Estados Unidos luego que la Casa Blanca oficializó este martes la revocatoria definitiva del parole humanitario.

De acuerdo al Migration Policy Institute, poco más de 117 000 ciudadanos de nacionalidad venezolana obtuvieron el parole humanitario entre enero de 2023 y diciembre de 2024. A este contingente se le suman haitianos, cubanos y nicaragüenses.

Según la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin la culminación del parole representa “un regreso a las políticas sensatas, a la seguridad pública y a la idea de Estados Unidos primero”.

“El programa no aporta un beneficio público significativo, no ha sido necesario para reducir los niveles de inmigración ilegal, no cumplen sus propósitos previstos y son incompatibles con los objetivos de política exterior“, se desprende de un comunicado de la Casa Blanca.

Según datos citados por Washington, alrededor de 75 000 solicitudes de asilo fueron presentadas por extranjeros que ingresaron bajo este beneficio al país y que hacen parte de los más de 3,6 millones de expedientes que esperan ser resueltos en las cortes de inmigración antes de ser eventualmente deportados.

De acuerdo a DHS, aquellos que no tengan otra base legal para permanecer en Estados Unidos, como una petición de asilo o una solicitud de visa U para víctimas de crímenes, deberán abandonar el país antes de finales de abril.

Los permisos de trabajo otorgados a través del parole serán revocados y DHS cancelará todas las peticiones de permiso de viaje solicitadas bajo este programa.

Informó la Casa Blanca que los beneficiarios del parole que salgan del país voluntariamente por tierra y crucen la frontera tendrán que reportar su salida cuando estén fuera de territorio americano a través de la aplicación CBP Home, la cual incluye una función de geolocalización.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.