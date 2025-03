En claves: los aranceles que impuso Trump a países que compren petróleo o gas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estableció una imposición de aranceles del 25% a países que compren petróleo o gas a Venezuela.

En un comunicado que emitió la Casa Blanca, Trump señaló que “las acciones y políticas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

A través de la red social Truth, Trump afirmó que “Venezuela ha sido muy hostil hacia Estados Unidos y las libertades que defendemos”.

En el comunicado, Trump refirió que la banda delictiva Tren de Aragua fue designada como una Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos y criticó a la gestión anterior (Joe Biden) por facilitar “la infiltración” de los miembros de la banda en ese país.

Asimismo, señaló que las diferentes sanciones impuestas contra el gobierno venezolano se fundamentan en “acciones y políticas del régimen de Maduro” y que las mismas “siguen representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política”. Esas acciones incluyen:

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que su país “no tolerará que terceros países ni sus compañías petroleras produzcan, extraigan o exporten petróleo y productos derivados junto con el régimen de Maduro en Venezuela”.

Rubio argumentó la decisión en que el “régimen” de Nicolás Maduro “ha robado elecciones sistemáticamente, ha saqueado a su pueblo y se ha confabulado con nuestros enemigos”.

“Cualquier país que permita a sus empresas producir, extraer o exportar desde Venezuela estará sujeto a nuevos aranceles y a sanciones”, añadió Rubio en una publicación que hizo vía X.

The United States will not tolerate any third-countries or their oil companies producing, extracting, or exporting oil and oil-related products with the Maduro regime in Venezuela. This is a regime that has consistently stolen elections, pillaged from its people, and colluded…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 24, 2025