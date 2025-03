Inicio

“Es miserable rechazar a su propia gente”: Las críticas de Ecuador a Maduro por negarse a recibir vuelo de deportados

Redacción Runrun.es Hace 17 mins

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, criticó este domingo, 9 de marzo, a Nicolás Maduro por negarse a recibir vuelos de venezolanos deportados de Estados Unidos.

Durante un evento realizado a propósito del “Día de la Mujer”, Maduro afirmó que el acuerdo entre Venezuela y EEUU sobre las deportaciones se vería afectado tras la cancelación de la licencia de Chevron de seguir operando en el país.

“Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos han dañado las comunicaciones que habíamos abierto, y a mí me interesaban, porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos injustamente solo por ser migrantes. Ser migrante no es un delito”, expresó Maduro.

Esto, para Noboa, “es de miserables”. El mandatario ecuatoriano consideró “una falta absoluta de empatía que un gobierno rechace a su propia gente”.

“Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron”, señaló Noboa en su cuenta de X (anteriormente Twitter).

Para Noboa, “es evidente que los aliados de Maduro en Ecuador guardarán silencio y tratarán de minimizar el tema con un ‘allá ellos’, pero no”. Asimismo, alertó que esto “tiene impacto sobre toda la región”.

En lo que respecta a Ecuador, señaló Daniel Noboa, ese país no recibirá “migrantes deportados de otras nacionalidades”. Además, expresó que los ecuatorianos deportados “contarán con el respaldo del Estado en cada paso, porque aquí no abandonamos a nuestra gente”.

La cancelación de la licencia a Chevron, por parte del Departamento del Tesoro, se da después de que Washington acusara a Maduro de no avanzar en las reformas electorales y el retorno de migrantes.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país