Machado revela presiones a familiares de presos políticos para participar en comicios de mayo

Durante una entrevista con periodistas del medio La Gran Aldea, Machado denunció que quien diseña este tipo de operaciones "es verdaderamente cruel" y recalcó que no juzga ni a los presos políticos, ni a sus familiares. También, recordó a los venezolanos que sigue trabajando "muy duro" y que hará "lo que tenga que hacer" para lograr la salida del gobierno

Redacción Runrun.es Hace 4 horas

Durante una entrevista con periodistas de La Gran Aldea la líder opositora, María Corina Machado, denunció que familiares de presos políticos estarían siendo presionados para inscribirse como candidatos a las elecciones regionales y parlamentarias del 25 de mayo a cambio de la libertad de sus seres queridos.

“Sé de algunos compañeros, presos políticos, dirigentes, que se les acercan a sus hijos, parejas o madres a decirles que si los quieren libres se tienen que inscribir en esa farsa es de las cosas más asquerosas y bajas que hace una tiranía, y por supuesto que a ellos no los juzgo, a ningún preso político, pero quien diseña esa operación es verdaderamente cruel”, consideró Machado en esa conversación.

Sobre la participación o no en esos comicios, comentó que los mismos que dijeron que iba a ser imposible organizar la primaria opositora, que criticaron su participación por la inhabilitación, que luego cuestionaron la candidatura electoral de Edmundo González y apostaron a que sería imposible demostrar su triunfo “son los mismos que dicen hoy que hay que lavarle la cara a Maduro y entregarle la lucha a Maduro”.

“Yo respeto a quienes digan que como no ven la tierra prometida se lanzan por el barranco, pero ir a las regionales es caer en una trampa del régimen, porque lo que están buscando es pasar la página del 28 de julio y que los venezolanos sean parte de una simulación institucional”, insistió.

Machado también envió un mensaje a los ciudadanos: “Estamos trabajando muy duro, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr el apoyo de los factores dentro y afuera para que este régimen se vaya”.

Avances en el plano internacional

A juicio de María Corina Machado, el conflicto de Venezuela es de quinta generación e incluye a fuerzas “muy malignas, dentro y fuera de Venezuela,

por todo el valor geopolítico del país”.

“Es como si estuvieses jugando en varios tableros de ajedrez a la vez, en uno vas arrasando; en otro, parejo; en otro, más atrás… La esperanza del cambio lo mueve todo y fue lo que logramos encender en 2023, pero si tú no tienes esperanza, no hay manera de que ganes una guerra, estás perdido desde antes. El régimen se afinca en la desmoralización y usa todo, y estos tipos son muy hábiles porque tienen la experiencia cubana y se consiguen a desmovilizadores que son desesperanzadores y perdedores radicales, y a veces se disfrazan de estar en contra del gobierno”, opinó.

Precisó que los planos en los que se juega son el económico, el de la justicia, el internacional y el físico (el del manejo del territorio), que hoy en día decide quién gana y quién pierde

“Estamos ganando en unos planos y en otros no, nos queda avanzar y rematar. Hemos dado avances importantes en diversos planos en los últimos días, entre ellos, el plano internacional“, sentenció.

Se refirió a su reciente conversación con el hijo de Donald Trump, mandatario estadounidense, y sostuvo que esa administración y la sociedad estadounidense en general “tienen muy claro” que Venezuela “no solo es una real amenaza para la seguridad del hemisferio”, sino también una oportunidad en términos de seguridad, estabilidad política, resolución de la crisis migratoria y humanitaria y en términos de la oportunidad de negocios enorme que representa”.

“Si bien les digo que vienen momentos más duros, les comento que debemos enfocarnos en lo prioritario, que es terminar de derrotar al régimen en esos tableros donde no lo estamos logrando, para lo que necesitamos de alinear a todos los actores que aún no lo están, seguir avanzando en desmontar la estructura represiva que se usa para aterrorizar y dañar a la sociedad venezolana, y en paralelo, estamos trabajando en mostrar a esa Venezuela futura para que, prontamente al salir de Maduro, podamos arrancar y poner este país a valer”, puntualizó.

¿”Hasta el final” está perdiendo fuerza?

Consultada sobre si no temía que su lema “hasta el final” se convirtiera en un nuevo “mantra” sin cumplimiento como el “cese de la usurpación, gobierno de transición elecciones libres” de Juan Guaidó, Machado manifestó tener la “absoluta seguridad” de que hasta el final “se terminará convirtiendo en un final de libertad y reencuentro de todas las familias”, pero aclaró que esto no depende solo de ella, pues es un movimiento “de millones de venezolanos”.

“Pero la gente tiene razón cuando dice que solo las palabras y las narrativas no son suficientes. Hoy, en el plano físico, ellos a punta de arma y fuego están ocupando los espacios, yo soy la primera que no me chupo el dedo”, admitió.

Añadió también que entiende “perfectamente” la urgencia y el dolor de la gente: “Siempre he tenido en mi corazón presente lo que representa cada día que estos criminales se queden en el poder. Son caras, rostros familias, afectos, cada día que pasa cuántos niños cruzan un umbral de un daño irreparable, cuántos venezolanos son arruinados, separados, torturados. Cada día y cada hora cuenta en términos de personas, lo entiendo, la urgencia la comparto vivo, siento y la lloro, eso me hace trabajar más duro, eficiente y hacer las cosas cada vez mejor”.

Machado reveló que todos los días “pide a Dios” que la “ilumine”: “Le pido todos los días que me muestre dónde soy más útil a nuestra causa, para servir a los venezolanos (…) nos comprometimos a ir a una elección a ganar, a cobrarla, y la vamos a cobrar”.

Asimismo, concluyó que el gobierno venezolano “está condenado” a ser derrotado y a salir: “Estamos enfrentando una organización criminal y estas organizaciones criminales al final terminan derrotadas cuando pierden la capacidad de vender el futuro, se desarticulan, se dividen o quiebran”.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país