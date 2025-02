Inicio

Edmundo González tras informe final del Centro Carter: Se debe respetar voluntad de los ciudadanos

"El informe no deja ninguna duda sobre la evidencia de todas violaciones cometidas antes, durante y después del proceso electoral", escribió el excandidato de la Plataforma Unitaria

Redacción Runrun.es Hace 53 mins

Edmundo González Urrutia celebró este martes el informe final del Centro Carter, que participó como observador, y respaldó su llamado a las autoridades del país a permitir una revisión “transparente” de los resultados.

En un mensaje compartido en la red social X, el exembajador, quien fue el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, destacó la recomendación general del Centro Carter a las autoridades de demostrar “respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos, permitiendo una revisión” que sea también “independiente”.

“El informe no deja ninguna duda sobre la evidencia de todas violaciones cometidas antes, durante y después del proceso electoral. Por los casi 8 millones de venezolanos que votaron por nuestra propuesta de cambio, esto es ¡hasta el final!”, escribió González Urrutia, quien ayerrecibió en Ginebra, Suiza, el Premio al Coraje en la Cumbre de Derechos Humanos y Democracia.

En el discurso que dio en el marco de esa ocasión, pidió al mundo no permanecer indiferente a la lucha en Venezuela.

“La comunidad internacional no puede mantenerse indiferente. La lucha del pueblo venezolano no es solo una lucha por su voluntad, sino por mantener la estabilidad democrática en todo el continente”, aseguró González Urrutia en el discurso de recepción del galardón, también concedido a María Corina Machado, aunque ella no pudo viajar a Suiza para recibirlo.

“Los comicios del 28 de julio no pueden considerarse democráticos”

El Centro Carter, que desplegó en Venezuela a 17 expertos y observadores a partir del 29 de junio, concluyó en su informe final publicado el pasado 17 de febrero que, debido a la “extraordinaria negativa” del CNE de “cumplir su función más básica de informar con precisión de los resultados”, estas elecciones “no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”.

La organización estadounidense sin fines de lucro, cuyos equipos visitaron 68 centros de votación el día de los comicios, asegura haber sido testigo de “un claro sesgo a favor del presidente en ejercicio” durante el proceso.

Además, según el Centro Carter, las autoridades fueron “incapaces” de cumplir varias condiciones fundamentales para una elección democrática: tener un organismo electoral imparcial y transparente, un registro de votantes completo y no discriminatorio, libertad de campaña para partidos y candidatos, libertad de prensa y competencia libre, entre otros requisitos.

El Centro Carter destacó que, además de la ausencia de transparencia en el anuncio de resultados y “la aparente falsificación del resultado, las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varios compromisos fundamentales”.

La recomendación general del Centro Carter es que las autoridades muestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos al permitir un proceso independiente y transparente.

Con información de EFE

Más sobre este tema Informe final del Centro Carter concluye que elecciones del 28 de julio no fueron democráticas Edmundo González Urrutia celebró este martes el informe final del Centro Carter, que participó como…

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.