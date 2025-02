Inicio

Informe final del Centro Carter concluye que elecciones del 28 de julio no fueron democráticas

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

El Centro Carter presentó este lunes, 17 de febrero, su reporte final sobre la observación técnica que hizo de las elecciones presidenciales de Venezuelas, celebradas el 28 de julio de 2024, concluyendo que las mismas no fueron democráticas.

En su informe, la organización recordó que el 7 de marzo de 2024 recibió una invitación del Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar el proceso electoral y, el 9 de mayo, se firmó un memorándum de entendimiento para garantizar que el Centro Carter “pudiera observar libremente y hablar públicamente sobre sus hallazgos y conclusiones, de acuerdo con la metodología estándar del Centro”.

A pesar de los compromisos que asumió el CNE para dar plena libertad y acceso a la misión, la noche de las elecciones, el Centro no tuvo acceso a información detallada del CNE sobre los resultados electorales, lo cual “no estaba en consonancia con el memorando de entendimiento acordado antes del despliegue de la misión”.

La misión técnica de observación electoral internacional se desplegó el 29 de junio de 2024 y estuvo liderada por Jennie Lincoln, asesora senior para América Latina y el Caribe. La misión estuvo conformada por 17 expertos y observadores, incluidos equipos con sede en Caracas, Barinas, Maracaibo, y Valencia.

Durante el proceso, la misión se reunió con una amplia gama de partes interesadas, incluido el CNE, candidatos, partidos políticos, grupos de observación ciudadana, representantes de los medios de comunicación, funcionarios gubernamentales, fuerzas armadas, y expertos electorales.

Dado que la misión no incluyó un corto plazo completo delegación de observadores, sus observaciones en los lugares de votación fueron de alcance limitado y “no son necesariamente representativa de los procesos en todo el país”. Por lo tanto, el Centro señala que su informe no proporciona “una evaluación exhaustiva del proceso de votación y escrutinio”.

El 30 de julio de 2024, el Centro emitió una declaración preliminar el 30 de julio, concluyendo que “las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024 no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral y [no podrían] considerarse democráticas”. En el momento de la publicación de en este informe final, el CNE no ha publicado los resultados oficiales de la votación a nivel de mesa electoral.

El contexto previo a las elecciones

El Centro Carter recordó en su informe que las elecciones presidenciales en Venezuela se llevaron a cabo en un “contexto de extrema polarización entre los gobierno y la oposición, preocupaciones de larga data sobre la situación de los derechos humanos y la continua emigración de millones de venezolanos debido a la situación económica y política”.

Recordó la institución que los acuerdos de Barbados de 2023 se veían como una oportunidad para que el CNE llevara a cabo unas elecciones ofreciendo una competencia leal y la eventual aceptación del resultado por todas las partes.

Sin embargo, el Centro Carter concluyó que el proceso electoral reflejó un “claro sesgo hacia el presidente en ejercicio”, sesgo que fue evidente en el proceso de registro de candidatos, la exclusión de la mayoría de electores en el exterior y las condiciones desiguales de la campaña.

A pesar de las trabas, la Plataforma Unitaria Democrática pudo presentar un candidato, Edmundo González Urrutia. Para el Centro Carter, eso representó que la elección fuera “competitiva y los votantes tuvieron opciones claras cuando acudieron a las urnas el día de las elecciones”.

En cuanto a la prueba y auditoría de las máquinas, el Centro consideró que fue “generalmente transparente en el período preelectoral” y todos los partidos que se reunieron con la institución “estaban satisfechos con que el el sistema de votación electrónica brindó garantías suficientes para una votación precisa y transparente recuento y tabulación de resultados”.

Tropiezos del día de la votación

El Centro Carter indicó que el día de las elecciones, los ciudadanos venezolanos “parecían ansiosos por participar en unas elecciones democráticas proceso” y a pesar de los problemas en algunas áreas, incluyendo reportes de incidentes violentos el 28 de julio “fue generalmente pacífico, y los votantes acudieron en gran número a expresar su voluntad”.

Señaló la organización que en el número limitado de centros electorales que visitó la misión, los funcionarios parecían seguir los procedimientos correctamente en su mayoría. “Sin embargo, el proceso se deterioró rápidamente la noche de las elecciones”, alertó.

En medio de los reclamos generalizados en redes sociales y medios de comunicación que la oposición había ganado por amplio margen, el CNE anunció que Nicolás Maduro había ganado la reelección con el 51,2% , mientras que Edmundo González Urrutia tenía el 44,2%.

Además, recordó que el CNE no proporcionó los resultados de ninguna mesa electoral, alegando que el sistema había sido hackeado. Mientras tanto, el Comando ConVzla comenzó a difundir las actas que imprimían las máquinas de votación. “Estos formularios de resultados demostraron una victoria clara y convincente para el principal candidato de la oposición, González”, señaló el Centro.

Elecciones no fueron democráticas

A pesar de que el Centro y otros en Venezuela, la región y en todo el mundo pidieron mayor transparencia para garantizar que los resultados generales anunciados coincidan con la evidencia proporcionada por cada máquina de votación, el CNE se negó a proporcionar evidencia alguna de su anuncio.

El CNE no publicó ningún resultado ni lo puso a disposición del público las copias de las actas que recibió de cada mesa electoral.

“Debido a la extraordinaria negativa del CNE a cumplir con la función más básica de precisión informar los resultados y la abrumadora evidencia física en forma de actas recopiladas en a nivel de mesa electoral, el Centro Carter concluye que las elecciones de Venezuela de 2024 no reunieron los estándares internacionales de integridad electoral y no pueden considerarse democráticas”, señaló el informe.

El Centro Carter destacó que, además de la ausencia de transparencia en el anuncio de resultados y “la aparente falsificación del resultado, las autoridades venezolanas siguieron sin poder cumplir varios compromisos fundamentales”.

Recomendaciones del Centro Carter

La recomendación general del Centro Carter es que las autoridades muestren respeto por la voluntad de los ciudadanos venezolanos al permitir un proceso independiente y transparente. Otras que se apuntan en el informe son:

Marco Jurídico

– Asegurar que cualquier enmienda significativa al marco legal electoral se haga bien en adelanto de elecciones y con amplio consenso político encaminado a dar certeza de ley, oportunidad adecuada para ajustes operativos y sensibilización de las partes interesadas.

– Enmendar, derogar o retirar leyes, proyectos de ley y reglamentos que buscan restringir indebidamente la libertad de expresión y asociación, incluida la Ley contra el Fascismo y el Neofascismo; la Ley para el Control, Regularización, Operación y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Afines; y la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo.

Administración Electoral

– Reconsiderar los procedimientos de nombramiento del CNE para garantizar una mayor participación interpartidaria y de las partes interesadas apoyo y confianza en el CNE como organismo independiente, imparcial y profesional.

– Publicar toda la información relevante de manera rápida y sistemática, incluidas las decisiones del CNE y el calendario electoral, y celebrar reuniones periódicas del marco de consulta con las partes interesadas aumentar la transparencia y la confianza en el proceso.

– Mejorar el sistema de notificación y la capacitación del personal de votación para que sea menos probable que lo sean. reemplazado el día de las elecciones por individuos partidistas sin entrenamiento.

– Para garantizar la transparencia, dar a conocer los criterios para solicitar el establecimiento de nuevas votaciones. estaciones y los motivos para otorgar o rechazar solicitudes.

– Establecer un calendario electoral de manera oportuna que permita el buen desarrollo de preparativos electorales.

Educación del Votante

– Aumentar la efectividad y el alcance de los proyectos de educación electoral destinados a aumentar comprensión del proceso electoral, mejorando la confianza en la integridad de las elecciones, e instruyendo a los votantes sobre el uso de máquinas de votación.

Registro de Votantes

– Promulgar medidas efectivas para abordar el subregistro de votantes antes de las próximas elecciones, así como planificar de manera efectiva campañas especiales de registro de votantes.

– Para aumentar la participación ciudadana, organizar un registro integral de votantes venezolanos migrantes sin restricciones innecesarias basadas en su estatus migratorio.

Registro de Candidatos

– Abolir la facultad de la Contraloría General de la República de descalificar a los ciudadanos de la candidatura como sanción administrativa o complementaria, por lo que los derechos políticos quedan suspendidos únicamente por decisión judicial y sujeto a todas las garantías procesales apropiadas.

Campaña

– Garantizar el cumplimiento de las reglas de campaña mediante la imposición de sanciones para crear más competencia electoral equitativa, en particular abordando el mal uso de los recursos estatales en la campaña electoral.

Financiamiento de Campañas

– Adoptar una ley que regule efectivamente el financiamiento político, como se recomendó en 2021.

Observación Electoral

– Eliminar restricciones contrarias a los estándares internacionales y las buenas prácticas para observación ciudadana de todas las etapas del proceso electoral, garantizando la libertad de circulación y expresión y asegurando que los observadores electorales puedan llevar a cabo sus funciones sin obstrucción.

Medios de Comunicación

– Fortalecer la capacidad del CNE para garantizar que los recursos de los medios estatales no se utilicen para fines partidistas.

– Implementar programas de alfabetización y verificación para combatir el discurso de odio y la desinformación sobre redes sociales.

– Restringir la práctica de bloquear sitios web y bloquear medios, plataformas multimedia, y herramientas de elusión de la censura, entre otras, incluso asegurando que cualquier acción para el contenido del bloque es proporcional a su propósito previsto y ordenado por un independiente y tribunal imparcial.

Tecnologías Electorales

– Establecer requisitos legales claros para la realización de auditorías previas y posteriores a la elección y certificación de máquinas de votación electrónica y procesos de votación electrónica para mejorar integridad y confianza en el proceso.

Jornada Electoral y Anuncio de Resultados

– Establecer límites claros a los mecanismos de control social de los votantes y prevenir la infracción de derechos de los votantes, como “puntos rojos” para verificar que la gente haya votado.

– Asegurar la publicación oportuna y completa de todos los datos relacionados con los resultados electorales declarados, incluidos resultados por mesa electoral, y asegurar la publicación de todos los formularios de resultados.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.