Enrique Márquez, un mes detenido “por exigir derechos políticos”

La Plataforma Unitaria de Venezuela, partidos políticos y dirigentes exigieron la liberación del dirigente político del partido Centrados, Enrique Márquez, al cumplirse 30 días de su detención arbitraria.

Márquez fue detenido el 7 de enero por “grupos parapoliciales”, denunció entonces su esposa, Sonia Lugo de Márquez: “Pretenden callar e intimidar a quienes queremos un mejor país y tenemos una visión distinta”.

“Desde la Plataforma Unitaria Democrática exigimos sea liberado inmediatamente al igual que todos los presos políticos en Venezuela, y que sus derechos sean respetados. La persecución debe cesar, ¡hacer política no es delito!”, escribieron en la cuenta en X de la coalición opositora.

Henrique Capriles, exgobernador y excandidato presidencial, dijo que a Enrique le vulneraron su libertad “por el solo hecho de pedir respeto a los derechos políticos, las leyes y la soberanía popular”.

A estas demandas se sumaron las de un grupo académicos, activistas ciudadanos y dirigentes políticos, quienes -en un comunicado divulgado el pasado 7 de febrero-, catalogaron su detención como un acto “injusto y contrario a los principios constitucionales”.

Los firmantes reclamaron la liberación de Enrique Márquez, así como de todas las personas detenidas por motivos políticos, el “retorno al pleno respeto de la Constitución Nacional, que establece los principios fundamentales de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho”, la apertura de espacios de diálogo “sin exclusiones” y la garantía de los derechos humanos y políticos “de todos los venezolanos”.

Enrique Márquez fue candidato en los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024 y encabezó el cuerpo de rectores del Consejo Nacional Electoral entre 2020 y 2023.

El político fue el otro candidato, aparte de Edmundo González, en denunciar las irregularidades en el proceso de totalización de votos y cuestionar la transparencia del CNE, en unas declaraciones dos días después de los controversiales comicios. Márquez afirmó que el primer boletín de los resultados del 28 de julio, leído por Elvis Amoroso “no se produjo” en la sala de totalización oficial del CNE.

“Nuestro testigo era el profesor Robert Rodríguez y se le negó el acceso a la junta para presenciar los actos electorales de la junta. Pero pudimos colocar una ingeniero muy valioso en la sala de totalización. El reporte que nos da es que en la sala de totalización no se imprimió el boletín número uno, no fue allí, que es donde se tiene que imprimir y en presencia de los testigos. El boletín cuando se produce se extrae del totalizador oficial del CNE frente a los testigos para que atestigüen, precisamente, que la totalización se hizo de forma correcta. Yo digo hoy claramente que el boletín no se produjo allí, no sé dónde produjo. No sé de dónde sacó el señor Amoroso ese papel en el cual venía contenido el boletín número uno”, explicó quien fuera rector principal del CNE.